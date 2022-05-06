У Греції знайшли останки готського воїна та його зігнутий меч (фото)

Один з найкраще збережених знарядь — зігнутий залізний меч, що є знаком давніх язичницьких ритуалів.

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Під час недавніх археологічних розкопок у Салоніках (Греція) археологи виявили в ранньохристиянській базиліці, датованій V століттям, останки готського воїна. Чоловік похований разом зі зброєю, пише Greek Reporter.

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Скелет чоловіка, датованого V століттям, знайдений у південній частині християнської церкви, вздовж якої також знайшли залишки зброї. Одним з найкраще збережених знарядь виявився зігнутий залізний меч.

[ + – ] Ранньохристиянська базиліка — антична та середньовічна споруда (зазвичай храм) у якій знайшли артефакти, зведена на місці давнішої споруди IV століття

Найдивовижнішою частиною цього відкриття є той факт, що, попри те, що поховання знаходиться в християнській базиліці, складений меч є знаком давніх язичницьких ритуалів.

"Попри те, що воїн прийняв християнство і римські звичаї того часу, він не забув про своє готське коріння, оскільки його поховання включало звичай, закладений в язичницьких традиціях", — зазначили вчені.

Ранньохристиянська базиліка та Салоніки

Ранньохристиянська базиліка — антична та середньовічна споруда (зазвичай храм) у якій знайшли артефакти, зведена на місці давнішої споруди IV століття.

У цьому будинку також розташовувалась мозаїчна підлога, на якій зображено стебло виноградної лози з птахами на гілках, включаючи міфічного фенікса.

[ + – ] Одним з найкраще збережених знарядь є зігнутий залізний меч

Свого часу Салоніки були важливим торговим центром, розташованим на Егнатієвій дорозі — римській дорозі, що сполучала Візантію (пізніше Константинополь) з Діррахієм (нині Дуррес в Албанії), яка сприяла торгівлі між Європою та Азією.

Нагадаємо, що раніше в Греції знайшли святилище епохи еллінізму, в якому згадується місто з "Іліади". Всередині будівлі археологи відкрили безліч артефактів, включаючи мармурові скульптури дитячих голів, залізні цвяхи, наконечники стріл та багато іншого.