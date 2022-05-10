Не такие и одинаковые. Ученые изучили близнецов, выросших порознь в разных странах

Исследователи пока не могут объяснить точно, чем вызваны полученные результаты, но они действительно удивляют.

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Ученым из Университета штата Калифорния выпала редкая возможность изучить двух однояйцевых близнецов, которых разлучили в детстве. Они жили в разных странах и воспитывались в абсолютно разных семьях. И хотя считается, что уровень IQ у близнецов практически одинаковый, ученые в этом случае вывили разницу в 16 баллов. Также исследователи сделали еще несколько открытий, сообщает ScienceAlert.

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"Хотя эта пара имеет много общего между собой, у них есть и существенные различия. А это значит, что нужно переосмыслить оценку того, какая часть нашего интеллекта зависит от генов, а какая – от среды обитания и семьи в которой мы воспитываемся", — говорит Нэнси Сигал из Университета штата Калифорния.

Девочки-близнецы родились в 1974 году в Южной Корее. В 1976 году одна из них потерялась на местном рынке, и ее родители так и не смогли найти девочку. В результате ее удочерила семья из США.

Почти через 50 лет близнец-американка решила найти свою сестру. Для этого она предоставила обрацец своей ДНК в рамках специальной программы по поиску детей. Ученым удалось обнаружить вторую сестру в Южной Корее и они решили провести несколько тестов, чтобы выяснить насколько они похожи и как на их жизнь повлияла среда обитания.

"Тесты показали, что близнецы в основном имеют схожие показатели психического здоровья, уровень самооценки и одинаково удовлетворены своей работой и своей жизнью. Но показатели уровня интеллекта у них отличались", — говорит Сигал.

[ + – ] Девочки-близнецы родились в 1974 году в Южной Корее. В 1976 году одна из них потерялась на местном рынке, и ее родители так и не смогли найти девочку. В результате ее удочерила семья из США Фото: Freepic

Результаты исследования показали, что женщина-близнец, которая выросла в Южной Корее, имеет более высокий уровень интеллекта и может обрабатывать информацию быстрее, чем ее сестра из США. Пока что точную причину этого явления ученые объяснить не могут. Важно отметить, что американка перенесла три сотрясения мозга, но повлияло ли это каким-либо образом на ее способности пока не известно.

"Также важно понимать, что близнецы выросли не только в разных странах, а в абсолютно разных семьях. В доме в США часто случались конфликты и девочке предоставляли меньше свободы по сравнению с ситуацией в корейской семье", — говорит Сигал.

Ученые все же считают, что определенные черты характера и мышления остаются неизменными, несмотря на то, в какой среде вырастает ребенок. То есть они передаются по наследству и их не меняет другая культура или другой подход к воспитанию.

По словам ученых, в США люди большие индивидуалисты по сравнению с жителями Южной Кореи. Возможно эти культурные различия повлияли на некоторые особенности характера и мышления.

"Пока что рано делать однозначные выводы, ведь мы изучили только одну пару близнецов. Нам нужно найти еще такие же случаи, если они существуют", — говорит Сигал.