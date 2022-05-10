Не такі й однакові. Вчені вивчили близнюків, які виросли порізно в різних країнах

Дослідники поки що не можуть пояснити точно, чим викликані отримані результати, але вони справді дивують.

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Ученим із Університету штату Каліфорнія випала рідкісна можливість вивчити двох однояйцевих близнюків, яких розлучили в дитинстві. Вони жили в різних країнах і виховувалися в різних сім'ях. І хоча вважається, що рівень IQ у близнюків практично однаковий, учені в цьому випадку вивили різницю в 16 балів. Також дослідники зробили ще кілька відкриттів, повідомляє ScienceAlert.

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"Хоча ця пара має багато спільного між собою, у них є і суттєві відмінності. А це означає, що потрібно переосмислити оцінку того, яка частина нашого інтелекту залежить від генів, а яка — від довкілля та сім'ї, в якій ми виховуємося", — каже Ненсі Сігал із Університету штату Каліфорнія.

Дівчата-близнючки народилися 1974 року в Південній Кореї. В 1976 одна з них загубилася на місцевому ринку, і її батьки так і не змогли знайти дівчинку. В результаті її удочерила сім'я із США.

Майже за 50 років близнючка-американка вирішила знайти свою сестру. Для цього вона надала зразок своєї ДНК у межах спеціальної програми з пошуку дітей. Ученим вдалося виявити другу сестру в Південній Кореї, і вони вирішили провести кілька тестів, щоб з'ясувати наскільки вони схожі та як на їхнє життя вплинуло місце існування.

"Тести показали, що близнюки здебільшого мають схожі показники психічного здоров'я, рівень самооцінки й однаково задоволені своєю роботою та своїм життям. Але показники рівня інтелекту в них відрізнялися", — каже Сігал.

[ + – ] Дівчата-близнючки народилися 1974 року в Південній Кореї. У 1976 одна з них загубилася на місцевому ринку, і її батьки так і не змогли знайти дівчинку. В результаті її удочерила сім'я із США Фото: Freepic

Результати дослідження показали, що жінка-близнючка, яка виросла в Південній Кореї, має вищий рівень інтелекту та може обробляти інформацію швидше, ніж її сестра зі США. Поки що точну причину цього явища вчені не можуть пояснити. Важливо відзначити, що американка перенесла три струси мозку, але чи вплинуло це якось на її здібності, поки що не відомо.

"Також важливо розуміти, що близнючки виросли не лише в різних країнах, а в абсолютно різних сім'ях. У домі в США часто траплялися конфлікти, і дівчинці надавали менше свободи порівняно із ситуацією в корейській сім'ї", — каже Сігал.

Учені все ж таки вважають, що певні риси характеру та мислення залишаються незмінними, незважаючи на те, в якому середовищі зростає дитина. Тобто вони передаються в спадок, і їх не змінює інша культура чи інший підхід до виховання.

За словами вчених, у США люди великі індивідуалісти, порівняно з жителями Південної Кореї. Можливо, ці культурні відмінності вплинули на деякі особливості характеру та мислення.

"Поки що рано робити однозначні висновки, адже ми вивчили лише одну пару близнюків. Нам потрібно знайти ще такі ж випадки, якщо вони існують", — каже Сігал.