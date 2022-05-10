От банок с водой до контактных линз: кто создал первые в мире очки и какими они были (фото)

По словам ученых, первые в мире очки мало походили на то, чем привыкли пользоваться современные люди.

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Римляне первыми в мире создали очки для зрения. Именно римляне первыми поняли, что некоторые типы стекла визуально могут увеличивать объекты, пишет Ancient Origins.

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Самое раннее упоминание нового приспособления было найдено в текстах римского философа Луция Сенеки, который жил в 4 в до н.э. Он использовал стеклянный шар с водой, чтобы увеличивать текст в своих книгах. Немного позже римским стеклодувам было поручено различные типы стеклянных сфер, которые можно было бы использоваться для чтения текста. Такие сферы использовались также средневековыми монахами, чтобы читать религиозные тексты.

[ + – ] Стеклянные сферы помогали читать текст. Фото: Ziko van Dijk

Некоторые начали вставлять эти сферы в оправы, чтобы упросить их использование. Подобные изделия были найдены в Пизе, Венеции и Флоренции.

Для того, чтобы удовлетворить потребности людей с разным зрением, стеклодувы начали экспериментировать с толщиной линз. Потом увеличительные линзы начали вставляться в оправу из рогов животных, дерева или кожи. Некоторые оправы крепились на носу.

Наибольшее количество информации было почерпнуто учеными из картин эпохи Возрождения, на которых изображались люди с портативными очками или пенсне. Например, цикл фресок 1352 года Томмазо да Модены. На картинах изображены 40 доминиканских ученых за своими столами. На одной из этих картин запечатлен мужчина с ручным увеличительным стеклом, а на другой – ученый в очках, закрепленных на носу. Эта картина считается самым первым в истории изображением настоящих очков.

[ + – ] Картина из цикла фресок Томмазо да Модены. Фото: Risorto Celebrano

Стеклянные линзы также иногда вставляли в оправу из кожаных ремешков или металлический обруч, которые крепились на затылке. Такая конструкция помогала носить очки на лице без помощи рук.

С ростом производства очков, увеличивалось и их качество: линзы становились тоньше, а оправы – удобнее. К этому времени стеклодувам в производстве очков начали помогать оптометристы, которые подгоняли линзы под конкретные потребности пациентов. Но такие очки были очень дорогими, поэтому индивидуальные заказы могла позволить себе лишь элита.

Почти нет доказательств того, пользовались ли женщины первыми в истории очками. Большая часть производимых очков предназначалась для людей с дальнозоркостью, чтобы они могли читать. Но в те времена, женщинам не разрешалось читать и писать, поэтому скорее всего, у них не было потребности в очках. Даже после того, как ситуация изменилась, стоимость очков была настолько большой, что ими могли пользоваться лишь религиозные деятели, политические лидеры или же очень богатые люди.

Прогресс и удобство

В 17 веке испанские мастера решили заменить неудобные ремешки в очках на веревки, которые крепились не на затылке, а на ушах. Испанские миссионеры повезли усовершенствованные очки в разные станы мира, в частности в Китай и соседние азиатские страны.

Историки предполагают, что к тому времени у китайцев были собственные очки, но они с удовольствие переняли идею с ниткой у испанцев. Китайцы придумали привязывать к концам ниток утяжелители, которые можно было закинуть за уши, чтобы очки было удобнее снимать и надевать.

В 18 веке в Англии производитель очков Бенджамин Мартин был первым человеком, который создал очки, сидящие одновременно на носу и ушах. Очки назывались Martin’s Margins и до сих пор пользуются спросом среди коллекционеров.

[ + – ] Очки Martin"s Margins.

Очки были оснащены идеально круглыми линзами с черной оправой, чтобы уменьшить количество бликов.

Примерно тогда же на рынке начали появляться, как вогнутые так и выпуклые линзы. Таким образом, близорукие люди получили шанс лучше видеть на расстоянии.

В 19 веке промышленная революция и индустриализация привела к тому, что очки начали производиться массово и существенно подешевели. Тогда же появились и новые формы очков, например, их можно было сложить как ножницы и носить в карманах.

[ + – ] Позолоченные ножницы-очки французской империи 1805 года

Дешево и сердито

Когда очки стали общедоступными, производители начали обращать больше внимание на их внешний вид. Появились новые формы и цвета для линз и оправ. Последнему способствовало применение пластика, что открыло больше возможностей для комбинаций цвета и формы.

Также производители начали выпускать линзы разных цветов, что стало началом производства современных солнцезащитных очков. Как известно, первые затемненные очки были созданы в Китае в 12 веке. Оригинальные темные очки были созданы не для защиты от солнца, а для того чтобы скрыть эмоции китайских правителей за линзами из кварца.

Две идеи воплотились в жизнь в начал 1990-х годов, тогда были созданы первые затемненные линзы для людей с высокой светочувствительностью. Спустя много лет солнцезащитные очки стали модным трендом.

В 1980-х годах стекла в очках были заменены на пластик, что сделало их более легкими, прочными и еще более дешевыми.

На данный момент очки оснащаются разного рода защитными покрытиями, например, от УФ-излучения, компьютерных экранов и бликов. Возможно, в будущем человечество добьется большего успеха в коррекции зрения и надобность в очках исчезнет навсегда.