Большие причуды. Ученые рассказали, почему кошки идут за хозяином в ванную
В мире существует очень много неразгаданных тайн о наших любимых четырехлапых компаньонах, однако одной из самых странных является их одержимость ванной.
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Если вы не владелец кошки, трудно объяснить ситуацию, но суть вот в чем: когда хозяин идет в ванную, его кошка бросается ему вслед, а затем смотрит за тем, как он ходит в туалет. Если же ее запереть снаружи, она будет выть и царапать дверь, как маньяк. Это феномен, которому наука практически не дала объяснения, пишет Sunrise Specialty.
По словам исследователя Микель Дельгадо из школы ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе, у ученых нет точного ответа, однако, безусловно, есть некоторые идеи:
Привлечение внимания
Кошки, вероятно, знают, что когда мы находимся в туалете, мы являемся зрителями поневоле и хоть как-то могут привлечь наше внимание. Ведь в наше время люди настолько заняты, что не могут выделить достаточно времени на своего любимца.
Рутина
У кошек хорошие внутренние часы и они знают, когда их владельцы встают, когда собираются уйти на работу и когда вернуться домой. Поэтому не удивительно, что ваша типичная утренняя рутина в ванной будет просто частью повседневной рутины вашей кошки.
Желание поиграть
Прохладные поверхности, запахи и множеством забавных "игрушек" — ванная комната может быть самой настоящей игровой площадкой для котов. Так, например, они любят играть с занавесками для душа или ковриком в ванной. Но если ваш озорной питомец начинает заниматься вещами, которые ему не следует делать, например играть с мусором, он может таким образом намекать вам, что ему скучно.
Любопытство
Для любопытных кошек ванная комната полна интересных вещей и занятий. Закройте дверь в ванную, и вы увидите как их пытливость станет просто невыносимой. Так же, как их естественный инстинкт пить из крана, у кошек есть инстинкт любопытства.
Желание покушать
Если ваша кошка следует за вами в туалет (среди прочих мест), возможно, она просит вас перекусить. Понаблюдайте за своей кошкой, чтобы увидеть, мяукает ли она и дергает ли она свою пустую миску. Имейте в виду, что у кошек, как и у людей, ожирение или недоедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Ощущение небезопасности
Хотите верьте, хотите нет, но ваш котенок, скорее всего, считает вас настоящим братом или сестрой, а значит защитником. Как только вы исчезнете за закрытой дверью ванной, ваша кошка может начать чувствовать себя уязвимой и незащищенной. Она хочет убедиться, что вы не делаете ничего, что может привлечь хищников и подвергнуть вас обоих опасности.
Нелюбовь к тайнам
Закрытая дверь в ванную — загадка для вашей кошки, которая по своей натуре не любит секретов, в которых не может участвовать. Каждая попытка скрыться за дверью от вашего котенка станет знаком того, что что-то начнет происходить. Поэтому он захочет принять участие немедленно.