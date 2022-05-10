Большие причуды. Ученые рассказали, почему кошки идут за хозяином в ванную

В мире существует очень много неразгаданных тайн о наших любимых четырехлапых компаньонах, однако одной из самых странных является их одержимость ванной.

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Если вы не владелец кошки, трудно объяснить ситуацию, но суть вот в чем: когда хозяин идет в ванную, его кошка бросается ему вслед, а затем смотрит за тем, как он ходит в туалет. Если же ее запереть снаружи, она будет выть и царапать дверь, как маньяк. Это феномен, которому наука практически не дала объяснения, пишет Sunrise Specialty.

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По словам исследователя Микель Дельгадо из школы ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе, у ученых нет точного ответа, однако, безусловно, есть некоторые идеи:

[ + – ] Коты хотят привлечь наше внимание

Привлечение внимания

Кошки, вероятно, знают, что когда мы находимся в туалете, мы являемся зрителями поневоле и хоть как-то могут привлечь наше внимание. Ведь в наше время люди настолько заняты, что не могут выделить достаточно времени на своего любимца.

Рутина

У кошек хорошие внутренние часы и они знают, когда их владельцы встают, когда собираются уйти на работу и когда вернуться домой. Поэтому не удивительно, что ваша типичная утренняя рутина в ванной будет просто частью повседневной рутины вашей кошки.

[ + – ] У кошек хорошие внутренние часы и они знают, когда их владельцы встаю

Желание поиграть

Прохладные поверхности, запахи и множеством забавных "игрушек" — ванная комната может быть самой настоящей игровой площадкой для котов. Так, например, они любят играть с занавесками для душа или ковриком в ванной. Но если ваш озорной питомец начинает заниматься вещами, которые ему не следует делать, например играть с мусором, он может таким образом намекать вам, что ему скучно.

[ + – ] Кошки любят играть с занавесками для душа или ковриком в ванной

Любопытство

Для любопытных кошек ванная комната полна интересных вещей и занятий. Закройте дверь в ванную, и вы увидите как их пытливость станет просто невыносимой. Так же, как их естественный инстинкт пить из крана, у кошек есть инстинкт любопытства.

Желание покушать

Если ваша кошка следует за вами в туалет (среди прочих мест), возможно, она просит вас перекусить. Понаблюдайте за своей кошкой, чтобы увидеть, мяукает ли она и дергает ли она свою пустую миску. Имейте в виду, что у кошек, как и у людей, ожирение или недоедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

[ + – ] Так же, как их естественный инстинкт пить из крана, у кошек есть инстинкт любопытства

Ощущение небезопасности

Хотите верьте, хотите нет, но ваш котенок, скорее всего, считает вас настоящим братом или сестрой, а значит защитником. Как только вы исчезнете за закрытой дверью ванной, ваша кошка может начать чувствовать себя уязвимой и незащищенной. Она хочет убедиться, что вы не делаете ничего, что может привлечь хищников и подвергнуть вас обоих опасности.

Нелюбовь к тайнам

Закрытая дверь в ванную — загадка для вашей кошки, которая по своей натуре не любит секретов, в которых не может участвовать. Каждая попытка скрыться за дверью от вашего котенка станет знаком того, что что-то начнет происходить. Поэтому он захочет принять участие немедленно.