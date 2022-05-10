Великі примхи. Вчені розповіли, чому кішки йдуть за господарем у ванну
У світі існує дуже багато нерозгаданих таємниць про наших улюблених чотирилапих компаньйонів, проте однією з найдивніших є їхня одержимість ванною.
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Якщо ви не власник кішки, важко пояснити ситуацію, але суть ось у чому: коли господар іде у ванну, його кішка кидається за ним слідом, а потім стежить за тим, як він ходить у туалет. Якщо ж її замкнути зовні, вона витиме та дряпатими двері, як маніяк. Це феномен, якому наука практично не дала пояснення, пише Sunrise Specialty.
За словами дослідника Мікель Дельгадо зі школи ветеринарної медицини при Каліфорнійському університеті в Дейвісі, учені не мають точної відповіді, однак, безумовно, є деякі ідеї:
Привернення уваги
Кішки, мабуть, знають, що коли ми перебуваємо в туалеті, ми є глядачами мимоволі, тому вони хоч якось можуть привернути увагу. Адже в наш час люди настільки зайняті, що не можуть виділити достатньо часу на свого улюбленця.
Рутина
У кішок хороший внутрішній годинник і вони знають, коли їхні власники встають, коли збираються піти на роботу й коли повертаються додому. Тому не дивно, що ваша типова ранкова рутина у ванній буде просто частиною повсякденної рутини вашої кішки.
Бажання погратися
Прохолодні поверхні, запахи та безліч веселих "іграшок" — ванна кімната може бути справжнісіньким ігровим майданчиком для котів. Так, наприклад, вони люблять гратися із занавісками для душу або килимком у ванній. Але якщо ваш пустотливий вихованець починає займатися речами, які йому не слід робити, наприклад, гратися зі сміттям, він може так натякати вам, що йому нудно.
Цікавість
Для цікавих кішок ванна кімната сповнена цікавих речей і занять. Закрийте двері у ванну, і ви побачите, як їхня допитливість стане просто нестерпною. Так само, як їхній природний інстинкт пити з крана, коти мають інстинкт цікавості.
Бажання поїсти
Якщо ваша кішка слідує за вами в туалет (серед інших місць), можливо, вона просить вас перекусити. Поспостерігайте за своєю кішкою, щоб побачити, чи нявкає вона та чи смикає вона свою порожню миску. Майте на увазі, що в кішкок, як і в людей, ожиріння або недоїдання можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.
Відчуття небезпеки
Хочете вірте, хочете ні, але ваше кошеня, швидше за все, вважає вас справжнім братом або сестрою, а значить, захисником. Як тільки ви зникнете за зачиненими дверима ванної, ваша кішка може почати почуватися вразливою та незахищеною. Вона хоче переконатися, що ви не робите нічого, що може привабити хижаків і наразити вас обох на небезпеку.
Нелюбов до таємниць
Зачинені двері у ванну — загадка для вашої кішки, яка за своєю натурою не любить секретів, у яких не може брати участь. Кожна спроба втекти за дверима для вашого кошеняти стане знаком того, що щось почне відбуватися. Тому він захоче взяти участь негайно.