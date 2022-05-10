Великі примхи. Вчені розповіли, чому кішки йдуть за господарем у ванну

У світі існує дуже багато нерозгаданих таємниць про наших улюблених чотирилапих компаньйонів, проте однією з найдивніших є їхня одержимість ванною.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Якщо ви не власник кішки, важко пояснити ситуацію, але суть ось у чому: коли господар іде у ванну, його кішка кидається за ним слідом, а потім стежить за тим, як він ходить у туалет. Якщо ж її замкнути зовні, вона витиме та дряпатими двері, як маніяк. Це феномен, якому наука практично не дала пояснення, пише Sunrise Specialty.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами дослідника Мікель Дельгадо зі школи ветеринарної медицини при Каліфорнійському університеті в Дейвісі, учені не мають точної відповіді, однак, безумовно, є деякі ідеї:

[ + – ] Коти хочуть привернути нашу увагу

Привернення уваги

Кішки, мабуть, знають, що коли ми перебуваємо в туалеті, ми є глядачами мимоволі, тому вони хоч якось можуть привернути увагу. Адже в наш час люди настільки зайняті, що не можуть виділити достатньо часу на свого улюбленця.

Рутина

У кішок хороший внутрішній годинник і вони знають, коли їхні власники встають, коли збираються піти на роботу й коли повертаються додому. Тому не дивно, що ваша типова ранкова рутина у ванній буде просто частиною повсякденної рутини вашої кішки.

[ + – ] У кішок хороший внутрішній годинник і вони знають, коли їхні власники встають

Бажання погратися

Прохолодні поверхні, запахи та безліч веселих "іграшок" — ванна кімната може бути справжнісіньким ігровим майданчиком для котів. Так, наприклад, вони люблять гратися із занавісками для душу або килимком у ванній. Але якщо ваш пустотливий вихованець починає займатися речами, які йому не слід робити, наприклад, гратися зі сміттям, він може так натякати вам, що йому нудно.

[ + – ] Кішки люблять гратися із занавісками для душу або килимком у ванній

Цікавість

Для цікавих кішок ванна кімната сповнена цікавих речей і занять. Закрийте двері у ванну, і ви побачите, як їхня допитливість стане просто нестерпною. Так само, як їхній природний інстинкт пити з крана, коти мають інстинкт цікавості.

Бажання поїсти

Якщо ваша кішка слідує за вами в туалет (серед інших місць), можливо, вона просить вас перекусити. Поспостерігайте за своєю кішкою, щоб побачити, чи нявкає вона та чи смикає вона свою порожню миску. Майте на увазі, що в кішкок, як і в людей, ожиріння або недоїдання можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

[ + – ] Так само, як їхній природний інстинкт пити з крана, коти мають інстинкт цікавості

Відчуття небезпеки

Хочете вірте, хочете ні, але ваше кошеня, швидше за все, вважає вас справжнім братом або сестрою, а значить, захисником. Як тільки ви зникнете за зачиненими дверима ванної, ваша кішка може почати почуватися вразливою та незахищеною. Вона хоче переконатися, що ви не робите нічого, що може привабити хижаків і наразити вас обох на небезпеку.

Нелюбов до таємниць

Зачинені двері у ванну — загадка для вашої кішки, яка за своєю натурою не любить секретів, у яких не може брати участь. Кожна спроба втекти за дверима для вашого кошеняти стане знаком того, що щось почне відбуватися. Тому він захоче взяти участь негайно.