Сезонный грипп может быть прямым потомком "испанки", убившей 100 млн человек

Исследователи нашли в структуре вируса H1N1 следы испанского гриппа.

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Ученые полагают, что обычный сезонный грипп имеет очень зловещего предка, которым может оказаться штамм испанского гриппа 1918 года. Об этом сообщает Daily Mail.

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Такие выводы исследователи сделали на основе образцов, который были собраны в Европе по время пандемии 1918 года. Отмечается, что "испанка" стала самой смертоносной эпидемией 20-го века, она унесло от 50 до 100 млн жизней.

Сперва ученые обнаружили мутации в структуре вируса H1N1 (свиного гриппа), которые судя по всему, помогли ему лучше адаптироваться к человеку. Далее международная группа из Института Роберта Коха, Левенского университета и многих других решили разобраться в природе происхождения H1N1.

Себастьен Кальвиньяк-Спенсер вместе с командой проанализировали 13 образцов легких людей, которые хранились в архивах музеев Германии и Австрии. Образцы были собраны в период между 1901 и 1931 годами, среди них были шесть образцов, которые собрали в 1918 и 1919 годах.

Генетические различия между образцами полностью соответствуют "карте" распространения вируса. Ученые сравнили геномы вируса до и после пика пандемии и увидели изменения в конкретном гене, который помог вируса адаптироваться к человеку.

Авторы исследования также выяснили временные рамки эволюции вируса и подтвердили, что геном сезонного гриппа H1N1 может оказаться прямым потомком исходного пандемического штамма 1918 года.

"С помощью статистических моделей мы обнаружили, что вирус сезонного гриппа, который продолжил циркулировать после пандемии 1918 года, вполне мог появиться непосредственно из пандемического вируса", – подытожил доктор Себастьен Кальвиньяк-Спенсер.