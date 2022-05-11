Сезонний грип може бути прямим нащадком "іспанки", яка вбила 100 млн людей

Дослідники знайшли в структурі вірусу H1N1 сліди іспанського грипу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Учені вважають, що звичайний сезонний грип має дуже зловісного предка, яким може виявитися штам іспанського грипу 1918 року. Про це повідомляє Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Такі висновки дослідники зробили на основі зразків, зібраних у Європі під час пандемії 1918 року. Зазначається, що "іспанка" стала найсмертоноснішою епідемією 20-го століття, вона забрала від 50 до 100 млн життів.

Спочатку вчені виявили мутації в структурі вірусу H1N1 (свинячого грипу), які, зважаючи на все, допомогли йому краще адаптуватися до людини. Далі міжнародна група з Інституту Роберта Коха, Левенського університету та багатьох інших вирішили розібратися в природі походження H1N1.

Себастьєн Кальвіньяк-Спенсер разом із командою проаналізували 13 зразків легень людей, які зберігалися в архівах музеїв Німеччини й Австрії. Зразки були зібрані в період між 1901 і 1931 роками, серед них були шість зразків, які зібрали в 1918 і 1919 роках.

Генетичні різниці між зразками повністю відповідають "карті" поширення вірусу. Вчені порівняли геноми вірусу до та після піку пандемії та побачили зміни в конкретному гені, який допоміг вірусу адаптуватися до людини.

Автори дослідження також з'ясували часові межі еволюції вірусу та підтвердили, що геном сезонного грипу H1N1 може виявитися прямим нащадком вихідного пандемічного штаму 1918 року.

"За допомогою статистичних моделей ми виявили, що вірус сезонного грипу, який продовжив циркулювати після пандемії 1918 року, цілком міг з'явитися безпосередньо з пандемічного вірусу", — підсумував доктор Себастьєн Кальвіньяк-Спенсер.