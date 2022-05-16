Популярный детокс водой с лимоном: ученые рассказали, стоит ли себя мучить

Клинический диетолог объясняет, может ли стакан воды с лимонным соком вывести токсины из организма.

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Множество экспертов из Сети и даже такие голливудские звезды, как Дженнифер Энистон, рекламируют употребление стакана теплой воды с соком лимона. По их словам, лимонный сок может успокаивать, заряжать энергией и обеспечить детоксикацию всего организма. Но у диетологов есть свое мнение на этот счет, пишет Inverse.

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Диетолог из Университета Южной Австралии Эванджелин Манциорис, имеющая опыт работы в клинической диетологии, говорит, что эффективность лимонного сока переоценена.

Лимоны содержат витамин С, но нужна ли вам дополнительная порция?

"Лимонный сок бесспорно богат витамином С, который очень важен для человеческого организма. Мы давно знаем, что дефицит витамина С приводит к такому заболеванию как цинга. Такое состояние чаще всего связывают с историями мореплавателей, у которых не было доступа к свежим фруктами и овощам во время дальних плаваний", – говорит Манциорис.

Иногда, витамин С в организме понижается в связи с той или иной болезнью. Тогда питье воды с лимоном действительно может восстановить баланс витамина С в организме.

Стоит помнить, что витамин С распадается при температура от 30 до 40 градусов по Цельсию, потому вода не должна быть слишком горячей.

"Но если в вашем рационе достаточно витамина С, все лишнее будет выводиться из организма с мочой", – отмечает диетолог.

Так что запастись витамином С "на будущее" никак не получится.

Что на счет детоксикации и заряда бодрости?

Фото: Getty Images

Тело человека и так очищается без дополнительной помощи от лимонной воды. Организм самостоятельно расщепляет токсины или избыточные питательные вещества в печени, а после выводит их наружу через почки прямиком в туалет.

"Нет никаких научных доказательств того, что витамин С помогает организму в детоксикации. Так что любые подобные заявления о свойствах лимонного сока не соответствуют действительности. Если вам действительно необходима детоксикация, вероятно, вам потребуется пересадка печени", – подчеркивает эксперт.

Сомнительными остаются и заявления о том, что лимонный сок может повышать заряд энергии. На такое увы, не способен витамин С, и только его острая нехватка в организме может приводить в том числе, к упадку сил.

Полезные свойства лимонного сока

По словам экспертов, лимонный сок все же имеет некоторые полезные свойства, но и они не до конца изучены.

Одно из исследований было проведено на людях с повышенным уровнем липидов (холестерина) в крови. Участники исследования пили лимонный сок в течение 8 недель и это никак не повлияло на их кровяное давление, вес или уровень холестерина.

Но другое исследование показало, что употребление 125 мл лимонного сока с хлебом снизило уровень глюкозы в крови в сравнении с употреблением чая или воды с хлебом. Такой же эффект имело употребление 30 г лимонного сока с водой перед порцией риса.

Открытие может принести пользу для людей с диабетом, снижая скачки уровня сахара в крови, но результаты исследования еще нужно проверить.

Другие исследования также показывают, что в лимонах присутствуют некоторые питательные вещества, которые могут защищать от развития диабета.

Какой вред может нанести лимонный сок

Существуют обоснованные опасения, что лимонный сок может разрушать зубную эмаль из-за высокого уровня кислотности. Но такую угрозу несут любые кислые напитки, в том числе газированные напитки или апельсиновый сок.

Для того, чтобы свести к минимум риск, стоматологи рекомендуют следующее:

полощите рот обычной водой после употребления воды с лимоном;

жуйте жевательные резинки без сахара, чтобы стимулировать выработку слюны;

пейте воду с лимоном через соломинку, чтобы минимизировать контакт с зубами.

Некоторые врачи говорят, что лимонная вода может раздражать мочевой пузырь, из-за чего число походов в туалет в течение дня может увеличиться. В таком случай рекомендуется прекратить употребление лимонного сока.

В других случаях утверждалось, что лимонный сок может усугубить кислотный рефлюкс (изжога), но этому пока нет научных подтверждений.

Пить или не пить

"Если вам нравится пить воду с лимонным соком, пейте ее. Но если вы делаете это через силу, стоит прекратить, вы ничего не потеряете", – подытожила диетолог.

Также она напомнила, что витамин С можно получить из других цитрусовых, а также фруктов и овощей. Кроме этого, всегда можно добавит немного лимонного сока в салаты, приправить им мясо или рыбу.