Популярний детокс водою з лимоном: вчені розповіли, чи варто мучити себе

Клінічна дієтологиня пояснює, чи склянка води з лимонним соком може вивести токсини з організму.

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Безліч експертів із Мережі та навіть такі голлівудські зірки, як Дженніфер Еністон, рекламують вживання склянки теплої води з соком лимона. За їхніми словами, лимонний сік може заспокоювати, заряджати енергією та забезпечити детоксикацію всього організму. Але в дієтологів є своя думка з цього приводу, пише Inverse.

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Дієтологиня з Університету Південної Австралії Еванджелін Манціоріс, яка має досвід роботи в клінічній дієтології, каже, що ефективність лимонного соку переоцінена.

Лимони містять вітамін С, але чи потрібна додаткова порція?

"Лимонний сік безперечно багатий на вітамін С, який дуже важливий для людського організму. Ми давно знаємо, що дефіцит вітаміну С призводить до такого захворювання як цинга. Такий стан найчастіше пов'язують з історіями мореплавців, у яких не було доступу до свіжих фруктів і овочів під час далеких плавань", — каже Манціоріс.

Іноді вітамін С в організмі знижується через ту чи іншу хворобу. Тоді вживання води з лимоном може справді відновити баланс вітаміну С в організмі.

Варто пам'ятати, що вітамін С розпадається за температури від 30 до 40 градусів за Цельсієм, тому вода не повинна бути занадто гарячою.

"Але якщо у вашому раціоні достатньо вітаміну С, все зайве виводитиметься з організму із сечею", — зазначає дієтолог.

Так що запастись вітаміном С "на майбутнє" ніяк не вийде.

Що стосовно детоксикації та заряду бадьорості?

Фото: Getty Images

Тіло людини й так очищується без додаткової допомоги від лимонної води. Організм самостійно розщеплює токсини або надлишкові поживні речовини в печінці, а потім виводить їх назовні через нирки прямо в туалет.

"Немає жодних наукових доказів того, що вітамін С допомагає організму в детоксикації. Тому будь-які такі заяви про властивості лимонного соку не відповідають дійсності. Якщо вам дійсно необхідна детоксикація, ймовірно, вам знадобиться пересадка печінки", — наголошує експертка.

Сумнівними залишаються і заяви, що лимонний сік може підвищувати заряд енергії. На таке на жаль, не здатний вітамін С, і тільки його гостра нестача в організмі може призводити навіть до занепаду сил.

Корисні властивості лимонного соку

За словами експертів, лимонний сік все ж таки має деякі корисні властивості, але і вони не до кінця вивчені.

Одне дослідження проведено на людях з підвищеним рівнем ліпідів (холестерину) у крові. Учасники дослідження пили лимонний сік протягом 8 тижнів, і це ніяк не вплинуло на їхній кров'яний тиск, вагу або рівень холестерину.

Але інше дослідження показало, що вживання 125 мл лимонного соку із хлібом знизило рівень глюкози в крові, якщо порівняти із вживанням чаю або води із хлібом. Такий самий ефект мало вживання 30 г лимонного соку з водою перед порцією рису.

Відкриття може принести користь для людей з діабетом, знижуючи стрибки рівня цукру в крові, але результати дослідження ще потрібно перевірити.

Інші дослідження також показують, що в лимонах є деякі поживні речовини, які можуть захищати від розвитку діабету.

Яку шкоду може завдати лимонний сік

Існують обґрунтовані побоювання, що лимонний сік може руйнувати зубну емаль через високий рівень кислотності. Але таку загрозу несуть будь-які кислі напої, зокрема газовані напої чи апельсиновий сік.

Для того, щоб звести до мінімуму ризик, стоматологи рекомендують:

полоскати рот звичайною водою після вживання води з лимоном;

жувати жувальні гумки без цукру, щоб стимулювати вироблення слини;

пити воду з лимоном через соломинку, щоб мінімізувати контакт із зубами.

Деякі лікарі кажуть, що лимонна вода може дратувати сечовий міхур, через що кількість походів у туалет протягом дня може збільшитися. В такому разі рекомендують припинити вживання лимонного соку.

В інших випадках стверджували, що лимонний сік може посилити кислотний рефлюкс (печію), але цьому поки немає наукових підтверджень.

Пити чи не пити

"Якщо вам подобається пити воду з лимонним соком, пийте її. Але якщо ви робите це через силу, варто припинити, ви нічого не втратите", — підсумувала дієтологиня.

Також вона нагадала, що вітамін С можна отримати з інших цитрусових, а також фруктів та овочів. Крім цього, завжди можна додати трохи лимонного соку до салатів, приправити їм м'ясо або рибу.