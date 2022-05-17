Кровавая Луна. Ученые показали снимки недавнего полного лунного затмения (фото)

Кровавое полное лунное затмение может выглядеть пугающим, но на самом деле в этом нет ничего зловещего. Краснота вызвана солнечным светом, проникающим через земную атмосферу.

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Самое длинное полное лунное затмение за все 33 года произошло в эти выходных, и этим событием наслаждались люди от Африки и Европы до Тихого океана. Миллионы людей имели возможность посмотреть на небо и увидеть, как яркий диск Луны медленно темнеет и становится красным, поскольку его закрывает тень нашей планеты, пишет IFLS.

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Во время полного затмения, которое длилось целых 84 минуты и 53 секунды, Луна приобрела характерный красный цвет. Это стандартное явление принесло полному лунному затмению прозвище "Кровавая Луна" в англоязычных странах, но в изменении оттенка нет ничего зловещего.

[ + – ] Во время полного затмения, которое длилось целых 84 минуты и 53 секунды, Луна приобрела характерный красный цвет

Краснота вызвана солнечным светом, проникающим через земную атмосферу. Красный свет рассеивается больше, чем синий свет, и поэтому в течение дня небо кажется голубым, а на восходе и закате — красным. Этот красный свет попадает в космос, окрашивая тень Земли, которая падает на Луну.

Если вы не хотели засиживаться допоздна, в стране в которой вы находитесь было облачно или вы просто пропустили это событие, вы можете посмотреть его полностью в видео NASA, ниже:

Следующее полное лунное затмение произойдет 8 ноября и будет видно по обе стороны Тихого океана. После этого, нам придется ждать следующего 14 марта 2025 года.

Повезло не только тем, кто на Земле

[ + – ] Наблюдать удивительную "Кровавую Луну" могли не только на Земле, но и с МКС

Стоит отметить, что свидетелями этого невероятного явления стали не только люди на Земле. Астронавты Международной космической станции также имели прекрасный вид на это захватывающее небесное событие.

Итальянский космонавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти поделилась красивой серией фотографий затмения, увиденных с орбиты.

[ + – ] Полное лунное затмение с МКС

На фотографиях показано затмение в процессе, когда Луна выглядывает из-под солнечных панелей станции. На одном потрясающем снимке также видна Земля внизу с облаками, простирающимися на синем фоне. Изображения подчеркивают тонкое затенение Луны, когда наша планета отбрасывает на нее свою тень.