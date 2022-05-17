Кривавий місяць. Учені показали знімки недавнього повного місячного затемнення (фото)

Кривава повне місячне затемнення може лякати, але насправді в цьому немає нічого зловісного. Червоний колір викликало сонячне світло, що проникає через земну атмосферу.

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Найдовше повне місячне затемнення за всі 33 роки відбулося в ці вихідні, і цією подією насолоджувалися люди від Африки та Європи до Тихого океану. Мільйони людей мали можливість подивитися на небо та побачити, як яскравий диск Місяця повільно темніє та стає червоним, оскільки його закриває тінь нашої планети, пише IFLS.

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Під час повного затемнення, яке тривало цілих 84 хвилини та 53 секунди, Місяць набув характерного червоного кольору. Це стандартне явище принесло повному місячному затемненню прізвисько "Кривавий Місяць" в англомовних країнах, але в зміні відтінку немає нічого зловісного.

[ + – ] Під час повного затемнення, яке тривало цілих 84 хвилини і 53 секунди, Місяць набув характерного червоного кольору

Червоний колір викликало сонячне світло, що проникало через земну атмосферу. Червоне світло розсіюється більше, ніж синє світло, і тому протягом дня небо здається блакитним, а на сході та заході сонця — червоним. Це червоне світло потрапляє в космос, забарвлюючи тінь Землі, яка падає на Місяць.

Якщо ви не хотіли засиджуватися допізна, у країні, де ви перебуваєте, було хмарно, або ви просто пропустили цю подію, ви можете переглянути її повністю у відео NASA, нижче:

Наступне повне місячне затемнення відбудеться 8 листопада та буде видно на обидвох сторонах Тихого океану. Після цього нам доведеться чекати наступного 14 березня 2025 року.

Пощастило не лише тим, хто на Землі

[ + – ] Спостерігати дивовижний "Кривавий Місяць" могли не лише на Землі, а й із МКС

Свідками цього неймовірного явища стали не тільки люди Землі. Астронавти Міжнародної космічної станції також мали чудовий вид на цю захопливу небесну подію.

Італійська космонавтка Європейської космічної агенції Саманта Крістофоретті поділилася гарною серією фотографій затемнення, побаченого з орбіти.

[ + – ] Повне місячне затемнення з МКС

На фотографіях показано затемнення в процесі, коли Місяць виглядає з-під сонячних панелей станції. На одному чудовому знімку також видно Землю внизу з хмарами, що тягнуться на синьому тлі. Зображення наголошують на тонкому затемненні Місяця, коли наша планета відкидає на нього свою тінь.