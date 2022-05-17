Из кирпича, бархата и меди: в церкви Святого Николая в Таллине нашли роскошные гробницы (фото)

Эти артефакты позволяют во всех подробностях изучить жизнь богатых таллинцев XVIII века и узнать о погребальных обычаях того времени.

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В ходе недавних археологических раскопок внутри церкви Святого Николая в Таллине археологи обнаружили несколько находок в виде хорошо сохранившихся захоронений, пишет Postimees.

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"В 1970-х годах здесь прокладывали трубы центрального отопления, и мы думали, что все здесь было испорчено и никаких надгробий здесь не сохранилось", — рассказала ведущий автор раскопок ученый Мартина Мальве из Тартуского университета.

Однако как только эксперты сняли бетонный пол советских времен, сразу же наткнулись на 4 частично поврежденные гробницы, а также раскопали 25 скелетов, датируемых XVIII веком.

Сначала археологи раскопали каменные стены, затем нашли отдельные человеческие кости, а уже в конце выявили гробницы.

Использование гипса в гробнице показывает, что похороненные там люди были довольно богатые. Но что удивило исследователей больше всего, так это тот факт, что стены гробницы были сделаны из кирпича, в то время как в самом городе Таллинне было принято использовать известняк.

[ + – ] Церковь Святого Николая в Таллине

То, что находилось внутри захоронений также поражало своим богатством: украшения для гробов из медного сплава, а также гробы покрытые бархатом снаружи и шелковыми тканями внутри.

По мнению ученых могилы принадлежат богатым ремесленникам и торговцам. Что касается гробов, то часть из них достаточно хорошо сохранилась. У захороненных женщин были ожерелья из стекляруса, серьги, головные уборы, а также много тканей. Этих людей хоронили в самой лучшей и праздничной одежде.

"Данная находка безусловно является важной для нас. Во-первых, она имеет прекрасное состояние. Во-вторых, у нас есть гробы, скелеты, украшения, которые позволяют во всех подробностях изучить жизнь богатых таллинцев XVIII века и узнать о погребальных обычаях того времени", — заключили археологи.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. В Норвегии благодаря таянию ледяных щитов эксперты нашли стрелы, которые больше всего удивляют не только тем, что они хорошо сохранились, но и тем, что на них до сих пор остались перья и бечевка.