З цегли, оксамиту та міді: в церкві Святого Миколая в Таллінні знайшли розкішні гробниці (фото)

Ці артефакти дозволяють у всіх подробицях вивчити життя багатих талліннців XVIII століття та дізнатися про похоронні звичаї того часу.

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Під час недавніх археологічних розкопок усередині церкви Святого Миколая в Таллінні археологи виявили кілька знахідок у вигляді добре збережених поховань пише Postimees.

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"У 1970-х роках тут прокладали труби центрального опалення, і ми думали, що все тут зіпсовано і жодних надгробків не збереглося", — розповіла провідна авторка розкопок учена Мартіна Мальве з Тартуського університету.

Проте як тільки експерти зняли бетонну підлогу радянських часів, одразу ж натрапили на 4 частково пошкоджені гробниці, а також розкопали 25 скелетів, датованих XVIII століттям.

Спочатку археологи розкопали кам'яні стіни, потім знайшли окремі людські кістки, а вже наприкінці виявили гробниці.

Використання гіпсу в гробниці показує, що там поховані люди досить багаті. Але що здивувало дослідників найбільше, так це той факт, що стіни гробниці зроблені з цегли, тоді як у самому місті Таллінні було заведено використовувати вапняк.

[ + – ] Церква Святого Миколая в Таллінні

Те, що знаходилося всередині поховань, також вражало своїм багатством: прикраси для трун з мідного сплаву, а також труни вкриті оксамитом зовні та шовковими тканинами всередині.

На думку вчених, могили належать багатим ремісникам і торговцям. Щодо трун, то частина з них досить добре збереглася. Поховані жінки мали намисто зі стеклярусу, сережки, головні убори, а також багато тканин. Цих людей ховали в найкращому та святковому одязі.

"Дана знахідка безумовно є важливою для нас. По-перше, вона має чудовий стан. По-друге, в нас є труни, скелети, прикраси, які дозволяють у всіх подробицях вивчити життя багатих талліннців XVIII століття та дізнатися про похоронні тогочасні звичаї", — підсумували археологи.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. В Норвегії завдяки таненню крижаних щитів експерти знайшли стріли, які найбільше дивують не лише тим, що вони добре збереглися, а й тим, що на них досі залишилося пір'я та мотузка.