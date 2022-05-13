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У Норвегії знайшли добре збережену стрілу з пір'ям віком 1500 років (фото)

Юлія Чайка
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стріла, камінь, пір'я, фото

Крім пір'я вчених також здивував стан цієї стріли та її мотузка, яка все ще була надійно складена та закріплена на місці.

Танення крижаних щитів у Норвегії дозволило вченим виявити велику кількість стріл, що неймовірно добре збереглися, з далекого минулого, пише IFLS.

Багато стріл було знайдено навколо крижаних ділянок гір Ютунхеймен на півдні Норвегії. Одне з найбільш вражаючих відкриттів включає стрілу залізної доби, вік якої становить близько 1500 років.

Найбільше команду здивував стан цієї стріли та мотузка. У неї зберігся загострений залізний наконечник і, що дивно, навіть пір'я. Мотузка, яка була намотана на передній наконечник леза, щоб зменшити небезпеку обриву при контакті, все ще була надійно складена і закріплена на місці.

стріла, пір'я, мотузка, фото
Найбільше команду здивував стан цієї стріли і мотузка

Однак це була не єдина стріла, знайдена на цьому місці.

Вчені також виявили 7 інших стріл, однією з яких була стріла, знайдена у ставку з талою водою, вік якої, за оцінками, становить приблизно 4000 років від кам'яного віку.

Вони також знайшли рідкісний і "незвичайний" наконечник стріли, датований приблизно 600 роком н.е., та стрілу з наконечником з оленячого рогу приблизно того ж часу.

Нагадаємо, що раніше в Норвегії зробили інше не менш цікаве відкриття. На гірському перевалі на висоті 2 тис. м вчені виявили давню римську сандалію, а також кінський гній, тканини, корм із листя, держаки стріл та інші предмети.