На висоті 2 тис. метрів. У Норвегії на гірському перевалі знайдено стародавню римську сандалю

Крім сандалі, археологи також знайшли кінський гній, тканини, корм із листя, древки стріл та інші предмети.

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Під час свого недавнього дослідження на гірському перевалі Horse Ice Patch (Норвегія) на висоті майже 2000 м археологи знайшли римську сандалю, пише Science Norway.

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Проте сандаля була не єдиним предметом, знайденим експертами. Вони також натрапили на кінський гній, тканини, корм з листя, держаки стріл та інші предмети.

[ + – ] Римську сандалю знайшли на гірському перевалі Horse Ice Patch (Норвегія) на висоті майже 2000 м

Взуття та знайдені предмети датують 200-500 роками, тобто кінцем Римської імперії. Що найбільше здивувало вчених, так це сам факт того, що серед купи снігу знаходилася саме сандаля, а не інший тип взуття. Зазвичай для переходу через гірський перевал одягали взуття, зроблене зі шкіри тварини, яка закривала всю ступню і ногу.

"Можна було б пожартувати про римського туриста, який мало що розумів про країну, яку він відвідав. Але в будь-якому разі, я вважаю, що люди, які ходили цими маршрутами знали, що робили. Найімовірніше, вони помістили всередині сандалі щось тепле. Можливо, шматки тканини або шкіри тварини", — розповів археолог Еспен Фінстад.

[ + – ] Залишки тканини

Хоча знайдені предмети цікаві й самі, те, що вони були у такому місці, цікаво не менше.

Кінський гній часів вікінгів

Простеження маршрутів від Horse Ice Patch привело археологів до трьох напрямків. Один із них вів до літніх ферм Нето, які збудували ще у XVII столітті. Другий і третій маршрути — на захід, до узбережжя, до Согне-фіорду.

Вони можуть бути маршрутами, які добре працювали в різні пори року. Люди обирали свій шлях залежно від погоди та снігу. За оцінками Фінстада, мандрівнику потрібно близько двох днів, щоб дійти від внутрішньої частини країни до узбережжя.

[ + – ] Вчені також натрапили на кінський гній, тканини, корм із листя, держаки стріл та інші предмети

Датовані предмети свідчать, що маршрут використовували приблизно з 200-х до кінця 900-х років. Майбутні знахідки можуть розширити ці часові рамки.

Кінський гній має чотири датування із чотирьох різних місць на перевалі. Їх датують з 567 до 979 року, причому більшість належить до епохи вікінгів. Це говорить про те, що тоді це місце часто відвідували, а корм з листя міг бути їжею для коней під час подорожей. На думку вчених, люди, які подорожували сюди, мали якесь доручення. Можливо, вони торгували чи обмінювалися товарами.

Нагадаємо, що у грудні минулого року в Норвегії знайшли ніж XIII століття із зображенням соколиного полювання. Інструмент зроблений з кістки тварини, це постать із короною на голові, а на її руці — сокіл-сапсан.