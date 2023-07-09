Вік 2500 років. В Ізраїлі археологи виявили десятки скелетів у незвичайних могилах (фото)

Археологи вважають, що скелети, можливо, належали жінкам, які стали жертвами торгівлі людьми.

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У пустелі Негев, на півдні Ізраїлю, місцеві археологи виявили стародавні поховання, яким приблизно 2500 років і в цих могилах розташовано 50 скелетів. Ці скелети, згідно з дослідженням, можуть належати жінкам, яких продали в рабство, пише Live Science.

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За словами вчених, більшість стародавніх поховань у пустелі Негев мають округлу форму, але дві нові виявлені гробниці мають унікальну квадратну форму. Одна з гробниць має розмір 7 на 7 метрів, а друга — 4,5 на 4,5 метрів. Але їхнє місце розташування також дивує вчених.

Більшість стародавніх поховань у пустелі Негев мають округлу форму, але дві нові виявлені гробниці мають унікальну квадратну форму Фото: Live Science

За словами археологів, подібні поховання ніколи ще не знаходили в цій місцевості, і вони не пов'язані з жодним відомим поселенням. Обидва стародавні поховання розташовані на перехресті двох торговельних шляхів, які тисячі років тому вели з Єгипту до Йорданії та на Аравійський півострів.

Автори нового дослідження вказують на те, що немає нічого незвичайного в тому, що людей поховали на перехресті торговельних шляхів, адже люди часто помирали від хвороб і насильницькою смертю в цій суворій пустелі. З іншого боку, в давнину перехрестя вважалися своєрідними "святими" місцями, які мали ритуальне та релігійне значення.

Під час розкопок вчені виявили багато стародавніх артефактів, які були створені в період між 7 століттям до нашої ери і 5 століттям до нашої ери. Усі артефакти були створені в різних місцях: на півдні Леванту (східне Середземномор'я), на півдні Аравійського півострова і в Єгипті.

В одній із гробниць було знайдено посудину для пахощів, створену з алебастру, який був зроблений на півдні Аравійського півострова Фото: Live Science

Учені вважають, що 50 скелетів, знайдених у гробницях, можливо, належать дорослим жінкам, яких продали в рабство для подальшого використання під час релігійних ритуалів та везли на Аравійський півострів. Хоча для підтвердження цієї ідеї потрібні додаткові докази.

Учені виявили в гробницях прикраси, які єгиптянки використовували як захисні амулети, а також різні артефакти з інших регіонів. Тож учені вважають, що жінок продали в рабство в Єгипті та везли до місця їхнього нового життя.

Учені виявили в гробницях прикраси, які єгиптянки використовували як амулети Фото: Live Science

За словами вчених, положення деяких скелетів у гробницях вказує на те, що їх, можливо, перемістили з їхнього первісного місця, щоб звільнити місце для додаткових останків. Це вказує на те, що ці гробниці могли використовувати для поховання людей протягом тривалого часу. Археологи продовжать далі дослідження цих гробниць, щоб отримати більше інформації про них і те, хто ж насправді тут похований.

Фокус уже писав про те, що в Ірландії останки 100 жителів Середньовіччя знайшли на будмайданчику готелю. За результатами радіовуглецевого аналізу знайдених могил з'ясувалося, що одна з них на сто років старша за церкву Святої Марії, яка з'явилася в Дубліні в XII столітті. Дві могили сягають початку XI століття.