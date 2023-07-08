В Ірландії останки 100 жителів Середньовіччя знайшли на будмайданчику готелю (фото)

За результатами радіовуглецевого аналізу знайдених могил з'ясувалося, що одна з них на сто років старша за церкву Святої Марії, яка з'явилася в Дубліні в XII столітті. Дві могили сягають початку XI століття.

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У центрі Дубліна на місці, де збиралися побудувати новий готель, виявили середньовічне масове поховання і руїни абатства. Близько 100 скелетних останків, які були поховані приблизно тисячу років тому, знайшли на вулиці Кейпел-стріт, де колись стояло абатство Святої Марії. Про це повідомляє The Mirror.

За результатами радіовуглецевого аналізу могил з'ясувалося, що одна з них на сто років старша за церкву Святої Марії, яка з'явилася тут у XII столітті. Щонайменше дві могили сягають початку XI століття.

Археологи також розкопали фундамент колишнього пресвітеріанського будинку зібрань, збудованого 1667 року. Надалі він стане центром у розробці нової концепції бару і ресторану.

Також було виявлено частини будинку, відомого як Dutch Billies, який поселенці побудували приблизно 1700 року після того, як король Вільгельм Оранський зійшов на англійський престол.

Стародавні поховання

Останки скелетів збираються розкопати, очистити так відправити для додаткового аналізу. Потім їх передадуть до Служби національних пам'яток.

Едмонд О'Донован, директор із розкопок компанії Courtney Derry Heritage Consultancy розповів про значення знахідок.

"Свого часу абатство Святої Марії було найбільшим і найбагатшим у середньовічній Ірландії", — пояснив експерт.

Останки жителя Середньовіччя

Його знесли після 1540 року, коли монастир був розпущений Генріхом VIII, а пізніше на ньому розташовувався пресвітеріанський молитовний будинок XVII століття.

За його словами, однією зі знахідок, що інтригує, стали стародавні поховання.

Розкопки в Дубліні

Компанія Beannchor раніше проводила аналогічну реставрацію історичних будівель.

Її Керівник Білл Вулсі сказав, що неможливо було передбачити, до чого призводити проєкт на початку 2017 року.

На першому етапі будівництва в згаданому історичному районі Дубліна планують знову відкрити вікторіанський провулок між Кейпел-стріт і Мітінг-Гаус-лейн, який залишався закритим для мешканців ірландської столиці понад 140 років.

Середньовічне поховання в Ірландії

У цій частині комплексу заплановано будівництво нових ресторанів і барів, які мають відкритися в першій половині 2024 року.

Новий готель Bullitt Dublin має бути побудований через 12 місяців.

Нагадаємо, що археологи виявили унікальне поховання та артефакти гальштатської культури. Археологи з Музею природної історії зробили важливе відкриття в австрійському містечку Гальштат. Археологічна знахідка належить до залізного віку.

Також повідомлялося, що вчені реконструювали обличчя англо-саксонського тінейджера. У 2011 році в одному з сіл Великої Британії знайшли англосаксонське християнське поховання середини 7-го століття.