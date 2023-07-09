Возраст 2500 лет. В Израиле археологи обнаружили десятки скелетов в необычных могилах (фото)

Археологи считают, что скелеты, возможно, принадлежали женщинам, которые стали жертвами торговли людьми.

Related video

В пустыне Негев, на юге Израиля, местные археологи обнаружили древние захоронения, которым примерно 2500 лет и в этих могилах находится 50 скелетов. Эти скелеты, согласно исследованию, могут принадлежать женщинам, которых продали в рабство, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, большинство древних захоронений в пустыне Негев имеют округлую форму, но две новые обнаруженные гробницы имеют уникальную квадратную форму. Одно из гробниц имеет размер 7 на 7 метров, а вторая – 4,5 на 4,5 метров. Но их место расположения также удивляет ученых.

Большинство древних захоронений в пустыне Негев имеют округлую форму, но две новые обнаруженные гробницы имеют уникальную квадратную форму Фото: Live Science

По словам археологов, подобные захоронения никогда еще не находили в данной местности, и они не связаны ни с одним известным поселением. Оба древних захоронения расположены на перекрестке двух торговых путей, которые тысячи лет назад вели из Египта в Иорданию и на Аравийский полуостров.

Авторы нового исследования указывают на то, что нет ничего необычного в том, что людей похоронили на перекрестке торговых путей, ведь люди часто умирали от болезней и насильственной смертью в этой суровой пустыне. С другой стороны, в древности перекрестки считались своеобразными "святыми" местами, которые имели ритуальное и религиозное значение.

Во время раскопок ученые обнаружили много древних артефактов, которые были созданы в период между 7 веком до нашей эры и 5 веком до нашей эры. Все артефакты были созданы в разных местах: на юге Леванта (восточное Средиземноморье), на юге Аравийского полуострова и в Египте.

В одной из гробниц был найден сосуд для благовоний, созданный из алебастра, который был сделан на юге Аравийского полуострова Фото: Live Science

Ученые считают, что 50 скелетов, найденных в гробницах, возможно, принадлежат взрослым женщинам, которых продали в рабство для дальнейшего использования во время религиозных ритуалов и их везли на Аравийский полуостров. Хотя для подтверждения этой идеи нужны дополнительные доказательства.

Ученые обнаружили в гробницах украшения, которые египтянки использовали в качестве защитных амулетов, а также разные артефакты из других регионов. Поэтому ученые считают, что женщин продали в рабство в Египте и везли к месту их новой жизни.

Ученые обнаружили в гробницах украшения, которые египтянки использовали в качестве амулетов Фото: Live Science

По словам ученых, положение некоторых скелетов в гробницах указывает на то, что их возможно переместили с их первоначального места, чтобы освободить место для дополнительных останков. Это указывает на то, что эти гробницы могли использовать для захоронения людей в течение длительного времени. Археологи продолжат далее исследование этих гробниц, чтобы получить больше информации о них и том, кто же на самом деле здесь похоронен.

Фокус уже писал о том, что в Ирландии останки 100 жителей Средневековья нашли на стройплощадке отеля. По результатам радиоуглеродного анализа найденных могил выяснилось, что одна из них на сто лет старше церкви Святой Марии, которая появилась в Дублине в XII веке. Две могилы восходят к началу XI века.