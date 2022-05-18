Не буди зверя. Ученые отредактировали гены хомяков, сделав из них агрессивных монстров

В рамках эксперимента исследователи отключили один из важных рецепторов, влияющих на социальное поведение.

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Американские ученые отредактировали гены хомяков. Эксперимент проводился в рамках исследования в области социальной неврологии, пишет пресс-служба университета.

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Команда ученых из Университета штата Джорджия, которую возглавил профессор нейробиологии Эллиотт Альберс, использовала широко известную технологию CRISPR-Cas9 для редактирования генов. Они отключили один из нейрохимических сигнальных путей, который грает решающую роль в регулировании социального поведения у млекопитающих.

Речь идет о гормоне гипоталамуса вазопрессине и рецепторе Avpr1a, на который гормон оказывает прямое воздействие. Считается, что вышеупомянутый рецептор регулирует такие социальные явления, как создание семьи, сотрудничество, общение, а также доминирование и агрессию.

В ходе эксперимента авторы исследования обнаружили, что отключение рецептора Avpr1a у хомяков, и как следствие снижение воздействия вазопрессина, кардинальным образом влияет на поведение вида.

"Мы были крайне удивлены полученными результатами. Мы полагали, что с уменьшением воздействия вазопрессина, снизится уровень агрессии и социальные взаимодействия. Но результаты эксперимента были кардинально обратными", – говорит профессор Альберс.

Хомяки с отключенным рецептором имели высокий уровень социального коммуникативного поведения, чем их собратья. Кроме этого, типичные половые различия, наблюдаемые во время агрессивного поведения, были устранены. Например, как самцы, так и самки проявляли одинаково высокий уровень агрессии по отношению к особям своего пола.

"Как оказалось, мы не понимает процесс взаимодействия вазопрессина и рецептора Avpr1a так хорошо, как мы думали. Такие противоречивые выводы указывают на то, что необходимо изучать действие этих рецепторах во всех областях мозга, а не только в отдельно взятых", – подчеркивает ученый.

В исследовании были использованы сирийские хомяки, которые все чаще участвуют в экспериментах по социальному поведению, изучению агрессии и социальных связей. Дело в том, что этот вид хомяков обладает социальной организацией, очень похожей на человеческую.

"Их реакция на стресс больше похожа на человеческую, чем на других грызунов. Они выделяют гормон стрессы кортизол, как и люди. Хомяки также болеют многими видами рака, которые диагностируются у людей. Их восприимчивость к вирусу SARS-CoV-2 также похожа на человеческую", – говорит заместитель директора Института неврологии в штате Джорджия Ким Хьюман.

Авторы исследования подчеркивают, что их работа с использованием CRISPR у хомяков стала значительным шагом вперед.

"Важно понимать нейросхемы, которые участвуют в социальном поведении человека, и результаты нашей работы могут быть применимы к людям. Понимание роли вазопрессина в поведении необходимо для того, чтобы помочь в лечении нервно-психических расстройств, от аутизма до депрессии", – подытожили ученые.