Мопсы больше не могут считаться обычными собаками: что не так с породой

Исследователи сравнили особенности мопсов с другими породами и сделали неожиданный вывод.

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Ученые утверждают, что мопсы теперь страдают от настолько серьезных заболеваний, что представителей породы больше нельзя считать "обычными собаками". Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным ветеринаров из Королевского ветеринарного колледжа, мопсы намного чаще остальных собак страдают от респираторных, глазных и кожных заболеваний.

"Кардинально различающиеся профили здоровья между мопсами и другими породами позволяют утверждать, что мопсы до такой степени отклонились от остальных пород собак, что больше не могут считаться обычными собаками", – говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Canine Medicine and Genetics.

Основные характеристики мопсов не развили естественным путем, они стали результатом селекционного разведения. Например, характерная приплюснутая форма их морды подвергает собак этой породы риску возникновения проблем с органами дыхания, глазами и кожей.

"За последние десятилетия мопсы стали феноменально популярными. У собак этой породы миловидная плоская мордочка, которая нравится большинству людей, но она также несет серьезные проблемы со здоровьем для собак", – отмечает глава исследования доктор Дэн О'Нил.

В рамках исследования был оценен риск 40 распространенных заболеваний среди мопсов и собак других пород. Команда ветеринаров проанализировала 16 218 медкарт мопсов и 889 326 других собак.

По словам авторов исследования, мопсы в 54 раза чаще страдали брахицефальным обструктивным синдромом, который является заболеванием верхних дыхательных путей. В 51 раз чаще мопсы имели слишком узкие ноздри, что также оказывало негативное влияние на их здоровье.

Представители породы в 13 раз чаще страдали кератитом (воспалением, помутнением роговицы) и почти в 11 раз чаще дерматитом кожных складок.

Кроме этого, мопсы в 2,5 раза чаще страдают от ожирения и в 2 раза чаще от отросших когтей.

Но не все так безнадежно, как может показаться. У мопсов обнаружен более низкий риск развития других проблем: шумов в сердце, липомы и агрессии.

"В целом, у мопсов предрасположенность к болезням намного больше, чем имеющаяся защита от них. Поэтому мопсам необходимо преодолевать множество критических проблем со здоровьем", – подытожили авторы исследования.

Такой анализ был проведен после того, как ученые оценили продолжительно жизни разных пород собак и выяснили, что у мопсов она самая коротка.

Эксперты из Королевского ветеринарного колледжа проанализировали 30 563 собаки, которые принадлежали к 18 разным породам. Их результаты показали, что средняя продолжительность жизни собак составляет 11,2 года, но этот срок меняется от породы к породе.