Мопси більше не можуть вважатися звичайними собаками: що не так із породою

Дослідники порівняли особливості мопсів з іншими породами та зробили несподіваний висновок.

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Учені стверджують, що мопси тепер страждають від таких серйозних захворювань, що представників породи більше не можна вважати "звичайними собаками". Про це повідомляє Daily Mail.

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За даними ветеринарів із Королівського ветеринарного коледжу, мопси набагато частіше за інших собак страждають від респіраторних, очних і шкірних захворювань.

"Профілі здоров'я між мопсами й іншими породами, які кардинально відрізняються, дозволяють стверджувати, що мопси настільки відхилилися від інших порід собак, що більше не можуть вважатися звичайними собаками", — йдеться у новому дослідженні, опублікованому в науковому журналі Canine Medicine and Genetics.

Основні характеристики мопсів не розвинули природним шляхом, вони стали наслідком селекційного розведення. Наприклад, характерна плеската форма їхньої морди піддає собак цієї породи ризику виникнення проблем з органами дихання, очима та шкірою.

"За останні десятиліття мопси стали феноменально популярними. У собак цієї породи миловидна плоска мордочка, яка подобається більшості людей, але вона також має серйозні проблеми зі здоров'ям для собак", — зазначає глава дослідження доктор Ден О'Ніл.

У межах дослідження було оцінено ризик 40 поширених захворювань серед мопсів і собак інших порід. Команда ветеринарів проаналізувала 16 218 медкарт мопсів та 889 326 інших собак.

За словами авторів дослідження, мопси в 54 рази частіше страждали на брахіцефальний обструктивний синдром, який є захворюванням верхніх дихальних шляхів. У 51 раз частіше мопси мали занадто вузькі ніздрі, що також негативно впливало на їх здоров'я.

Представники породи в 13 разів частіше страждали на кератит (запалення, помутніння рогівки) і майже в 11 разів частіше дерматитом шкірних складок.

Крім цього, мопси в 2,5 рази частіше страждають від ожиріння і в 2 рази частіше від кігтів, що відросли.

Але не все так безнадійно, як може здатися. У мопсів зафіксовано нижчий ризик розвитку інших проблем: шумів у серці, ліпоми й агресії.

"Загалом у мопсів схильність до хвороб набагато більша, ніж наявний захист від них. Тому мопсам необхідно долати безліч критичних проблем зі здоров'ям", — підсумували автори дослідження.

Такий аналіз був проведений після того, як учені оцінили життя різних порід собак і з'ясували, що в мопсів воно найкоротше.

Експерти з Королівського ветеринарного коледжу проаналізували 30 563 собаки, які належали до 18 різних порід. Їхні результати показали, що середня тривалість життя собак становить 11,2 роки, але цей термін змінюється від породи до породи.