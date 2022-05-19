Зеленые технологии не остановить: в США создана водка из парниковых газов

Созданный алкогольный напиток стоит не дешево – 65 долларов за бутылку.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американская компания Air Company производит водку под названием Air Vodka из захваченного углекислого газа. Еще одним компонентом напитка является вода. Это всего лишь один из нескольких новых продуктов, для производства которых используют выбросы CO2, которые можно улавливать в различных отраслях промышленности, сообщает Express.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"У нас есть партнеры, с которыми мы работаем. Они улавливают углекислый газ до того, как он попадает в атмосферу. Затем мы используем этот углекислый газ в процессе создания алкоголя. С каждой бутылкой, которую мы производим, удаляется углекислый газ, который бы попал в атмосферу и я думаю, что это очень хорошо для нашей планеты", — говорит Грегори Константин, соучредитель компании Air Company.

"Экологическая" водка

По словам Константина, производство спиртных напитков традиционным способом приводит к выбросу углекислого газа в атмосферу. Американские ученые выяснили, что производство одной бутылки алкоголя объемом 0,75 л приводит к выбросу примерно 3 кг углекислого газа в атмосферу.

Создание водки традиционным способом не только приводит к выбросам, но и требует много воды — около 35 литров на один литр дистиллята. В то же время Air Vodka содержит всего два компонента: углекислый газ и воду. По словам Константина, для производства этой водки воды нужно намного меньше.

[ + – ] Air Vodka содержит всего два компонента: углекислый газ и воду Фото: Express

Как создают водку на CO2?

Алкогольный напиток производится путем выделения водорода и кислорода из воды с помощью электролиза. Затем водород вместе с отдельно захваченным CO2 подают в специальную систему для переработки углерода. При этом образуется этанол, который в сочетании с водой образует разновидность водки.

Но несмотря на пользу для окружающей среды от такого "зеленого" алкогольного производства, особенная водка стоит не дешево – 65 долларов за бутылку, а потому этот напиток можно отнести к люксовым брендам алкоголя.

Цена — не проблема, главное — экология

Но эта цена не пугает посетителей бара Bathtub Gin, который находится на Манхеттене, Нью Йорк. Здесь продают водку, сделанную из захваченного углекислого газа.

[ + – ] Air Vodka стоит не дешево - 65 долларов за бутылку Фото: Express

"Как только мы говорим людям, что эта водка сделана из захваченного углекислого газа они хотят заказывать ее снова и снова", — говорит главный бармен Bathtub Gin Брендан Бартли.

Не водкой единой

Но компания Air Company, которая уже существует 3 года и привлекла для своих разработок более 40 млн долларов, производит не только "полезную для планеты" водку. Компания также занимается производством духов и дезинфекторов для рук, которые также созданы из выбросов углекислого газа.

Деятельность компании не ограничивается производством водки и парфюмерии. Air Company собирается открыть еще одно производство новых видов продукции из CO2.

"Для нас водка – это своеобразные ворота для других видов продукции на основе захваченного углекислого газа", — говорит Константин.

Улавливание углерода быстро становится прибыльным бизнесом, поскольку некоторые компании хотят не только сократить выбросы парниковых газов, но и предотвратить попадание этих выбросов в атмосферу. Захваченный углекислый газ уже используют для производства очков, моющих средств, стиральных порошков, безалкогольных напитков и даже реактивного топлива.