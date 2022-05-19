Зелені технології не зупинити: у США створено горілку з парникових газів

Створений алкогольний напій коштує недешево — 65 доларів за пляшку.

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Американська компанія Air Company виробляє горілку під назвою Air Vodka із захопленого вуглекислого газу. Ще одним компонентом напою є вода. Це лише один із кількох нових продуктів, для виробництва яких використовують викиди CO2, які можна вловлювати в різних галузях промисловості, повідомляє Express.

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"У нас є партнери, з якими ми працюємо. Вони вловлюють вуглекислий газ до того, як він потрапляє в атмосферу. Потім ми використовуємо цей вуглекислий газ у процесі створення алкоголю. З кожною пляшкою, яку ми виробляємо, знищується вуглекислий газ, який потрапив би в атмосферу і я думаю, що це дуже добре для нашої планети", — говорить Грегорі Костянтин, співзасновник компанії Air Company.

"Екологічна" горілка

За словами Костянтина, виробництво спиртних напоїв у традиційний спосіб призводить до викиду вуглекислого газу в атмосферу. Американські вчені з'ясували, що виробництво однієї пляшки алкоголю об'ємом 0,75 л призводить до викиду приблизно 3 кг вуглекислого газу в атмосферу.

Створення горілки традиційним способом не лише призводить до викидів, а й вимагає багато води — близько 35 літрів на літр дистиляту. Водночас Air Vodka містить лише два компоненти: вуглекислий газ та воду. За словами Костянтина, для виробництва цієї горілки води потрібно набагато менше.

[ + – ] Air Vodka містить лише два компоненти: вуглекислий газ та воду Фото: Express

Як виготовляють горілку на CO2?

Алкогольний напій виготовляють шляхом виділення водню та кисню з води за допомогою електролізу. Потім водень разом з окремо захопленим CO2 подають у спеціальну систему для перероблювання вуглецю. Водночас утворюється етанол, який у поєднанні з водою створює різновид горілки.

Але попри користь для навколишнього середовища від такого "зеленого" алкогольного виробництва, особлива горілка коштує недешево — 65 доларів за пляшку, а тому цей напій можна віднести до люксових брендів алкоголю.

Ціна — не проблема, головне — екологія

Але ця ціна не лякає відвідувачів бару Bathtub Gin, що знаходиться на Манхеттені, Нью-Йорк. Тут продають горілку, виготовлену із захопленого вуглекислого газу.

[ + – ] Air Vodka коштує не дешево – 65 доларів за пляшку Фото: Express

"Як тілки ми говоримо людям, що ця горілка зроблена із захопленого вуглекислого газу, вони хочуть замовляти її знову і знову", — говорить головний бармен Bathtub Gin Брендан Бартлі.

Не горілкою єдиною

Але компанія Air Company, яка вже існує 3 роки й залучила для своїх розробок понад 40 млн доларів, виробляє не тільки "корисну для планети" горілку. Компанія також займається виробництвом парфумів та дезінфекторів для рук, які також створені із викидів вуглекислого газу.

Діяльність компанії не обмежується виробництвом горілки та парфумерії. Air Company має на меті відкрити ще одне виробництво нових видів продукції з CO2.

"Для нас горілка — це своєрідні ворота для інших видів продукції на основі захопленого вуглекислого газу", — каже Костянтин.

Уловлювання вуглецю швидко стає прибутковим бізнесом, оскільки деякі компанії хочуть не лише скоротити викиди парникових газів, а й запобігти попаданню цих викидів в атмосферу. Захоплений вуглекислий газ вже використовують для окулярів, мийних засобів, пральних порошків, безалкогольних напоїв і навіть реактивного палива.