Космическая непогода. Астрономы прогнозируют на Земле мощный метеоритный дождь

Метеорный поток будет двигаться со скоростью примерно 72 км/с, при этом будет лететь около 1400 метеоров в час.

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Короткопериодическая комета 73P/Швассмана-Вахмана 3 постепенно разрушается и уже в конце мая 2022 года Земля пройдет через шлейф обломков этой кометы, в результате чего ученые прогнозируют появление очень сильного метеорного потока под названием Тау-Геркулиды, сообщает Universe Today.

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В ночь с 30 на 31 мая, а возможно ранним утром 31 мая 2022 года ученые прогнозируют появление в небе мощного метеорного дождя, который будет двигаться со скоростью примерно 72 км/с, при этом будет лететь примерно 1400 метеоров в час. Что самое интересное, этот метеорный поток может быть виден, а может быть и нет, но моделирование показывает, что все-таки он должен появиться.

Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3

Перед тем, как перейти непосредственно к самому метеорному потоку, нужно вспомнить об открытии в 1930 году короткопериодической кометы 73P/Швассмана-Вахмана 3 или просто кометы 73P. Ее открыли астрономы Арнольд Швассман и Арно Вахман. Вокруг Солнца она делает полный оборот за 5,4 года. Астрономы надеялись хорошо ее рассмотреть при ее близком прохождении возле Земли на расстоянии в 9,2 млн км. Но эта комета не слишком сильно проявляет свою активность, а потому наблюдение за ней не состоялось.

[ + – ] Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3 в 1995 году Фото: NASA

В следующий раз комета увеличила свою яркость только в 1995 году, когда ее снова заметили астрономы. Хотя комета и находилась на расстоянии примерно в 200 млн км от Земли, ученые смогли увидеть, что ядро кометы распалось на 4 отдельных фрагмента. Когда комета 73P в 2006 году находилась ближе к Земле, астрономы увидели, что ее ядро распалось еще на несколько десятков фрагментов.

[ + – ] Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3 в 2006 году Фото: NASA

Когда любая комета приближается к Солнцу, то после себя она оставляет поток из обломков. Если на пути кометы оказывается планета, например, Земля, то появляется метеорный дождь.

[ + – ] Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3 Фото: NASA

Метеорный поток Тау-Геркулиды

Международная группа астрономов считает, что в ночь с 30 на 31 мая, или утром 31 мая, мы сможем стать свидетелями метеорного потока Тау-Геркулиды, который сформировала комета 73P/Швассмана-Вахмана 3. По крайней мере на это указывают компьютерные модели. Свое название — Тау-Геркулиды – метеорный поток получил из-за того, что комета во время открытия наблюдалась возле звезды Тау Геркулеса.

Астрономы считают, что метеорный поток в этом году может быть следом обломков распада кометы еще в 1995 году. Хотя некоторые считают, что это след от дальнейшего распада, который наблюдали в 2006 году.

Но ученые предупреждают, что этот поток возможно и не будет виден, так что убедится в точности прогноза можно будет только в указанную ночь или рано утром 31 мая. Если же метеорный поток будет виден, то астрономы полагают, что будет очень сильный и яркий метеорный дождь, который будет виден очень хорошо.

Метеорный поток Тау-Геркулиды будет двигаться со скоростью 72 км/с, при этом будет лететь примерно 1400 метеоров в час.