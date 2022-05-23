Космічна негода. Астрономи прогнозують на Землі сильний метеоритний дощ

Метеорний потік рухатиметься зі швидкістю приблизно 72 км/с, водночас летітиме близько 1400 метеорів на годину.

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Короткоперіодична комета 73P/Швассмана-Вахмана 3 поступово руйнується і вже наприкінці травня 2022 року Земля пройде через шлейф уламків цієї комети, внаслідок чого вчені прогнозують появу дуже сильного метеорного потоку під назвою Тау-Геркуліди, повідомляє Universe Today.

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У ніч з 30 на 31 травня, а можливо рано-вранці 31 травня 2022 року вчені прогнозують появу в небі потужного метеорного дощу, який рухатиметься зі швидкістю приблизно 72 км/с, водночас летітиме приблизно 1400 метеорів на годину. Що найцікавіше, цей метеорний потік може бути видно, а може й ні, але моделювання показує, що він повинен з'явитися.

Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3

Перед тим, як перейти безпосередньо до самого метеорного потоку, потрібно згадати про відкриття в 1930 короткоперіодичної комети 73P/Швассмана-Вахмана 3 або просто комети 73P. Її відкрили астрономи Арнольд Швассман та Арно Вахман. Навколо Сонця вона робить повний оборот за 5,4 року. Астрономи сподівалися добре її розглянути за її близького проходження біля Землі на відстані 9,2 млн км. Але ця комета не дуже проявляє свою активність, а тому спостереження за нею не відбулося.

[ + – ] Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3 у 1995 році Фото: NASA

Наступного разу комета збільшила свою яскравість лише у 1995 році, коли її знову помітили астрономи. Хоча комета і знаходилася на відстані приблизно 200 млн км від Землі, вчені змогли побачити, що ядро комети розпалося на 4 окремі фрагменти. Коли комета 73P у 2006 році була ближче до Землі, астрономи побачили, що її ядро розпалося ще на кілька десятків фрагментів.

[ + – ] Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3 у 2006 році Фото: NASA

Коли будь-яка комета наближається до Сонця, вона після себе залишає потік з уламків. Якщо на шляху комети опиняється планета, наприклад Земля, то з'являється метеорний дощ.

[ + – ] Комета 73P/Швассмана-Вахмана 3 Фото: NASA

Метеорний потік Тау-Геркуліди

Міжнародна група астрономів вважає, що в ніч з 30 на 31 травня або вранці 31 травня ми зможемо стати свідками метеорного потоку Тау-Геркуліди, який сформувала комета 73P/Швассмана-Вахмана 3. Принаймні на це вказують комп'ютерні моделі. Свою назву — Тау-Геркуліди — метеорний потік отримав через те, що комету під час відкриття спостерігали біля зірки Тау Геркулеса.

Астрономи вважають, що метеорний потік цього року може бути слідом уламків розпаду комети ще 1995 року. Хоча дехто вважає, що це слід від подальшого розпаду, який спостерігали у 2006 році.

Але вчені попереджають, що цей потік можливо й не буде видно, так що переконатись у точності прогнозу можна буде лише в зазначену ніч чи рано-вранці 31 травня. Якщо ж метеорний потік буде видно, то астрономи вважають, що буде дуже сильний і яскравий дощ, який буде видно дуже добре.

Метеорний потік Тау-Геркуліди рухатиметься зі швидкістю 72 км/с, водночас летітиме приблизно 1400 метеорів на годину.