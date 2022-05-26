Исследователь из Оксфорда раскрыл рецепт идеального бургера: важен один ингредиент

Ученый-диетолог считает, что без определенного ингредиента вкус всего блюда не может быть полностью раскрыт.

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Ученый-диетолог из Оксфордского университета профессор Чарльз Спенс выяснил, какой ингредиент делает вкус гамбургера идеальным. Исследователь пришел к выводу, что добавление корнишонов в гамбургеры улучшает их вкус, внешний вид и текстуру самого блюда, пишет Daily Mail.

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По словам Спенса, кислота маринованных огурцов смягчает насыщенный вкус мяса. Ученый из Оксфорда решил провести необычное исследование после результатов опроса, которые показали, что 51% жителей Британии выбрасывают корнишоны из своих бургеров.

Споры о том, являются ли корнишоны неотъемлемой частью блюда ведутся уже много лет, наряду с вопросом, стоит ли добавлять ананас в пиццу.

В исследовании Спенс излагает ряд причин, по которым маринованные огурцы все же должны быть в бургерах.

"Имеющиеся данные говорят о том, что различные сенсорные элементы, такие как внешний вид, звук, текстура, вкус и запах играют разные роли для разных людей. Но, в конечном итоге, соленые огурцы в бургере – лучший способ максимально оптимизировать вкус всего блюда. Их органолептические свойства (показатель качества продукции, основанный на восприятии органов чувств, – ред.) идеально дополняет другие ингредиенты для бургеров", – говорит исследователь.

В своей работе диетолог утверждает, что кислота корнишонов помогает раскрыть пикантные нотки бургера и сбалансировать контрастирующие вкусы. Текстура соленых огурцов также приятно контрастирует с остальными ингредиентами блюда. Зеленый цвет огурцов на фоне коричневого и бежевого делает внешний вид гамбургера более свежим и аппетитным.

Спенс также сделал вывод о том, что сильный хруст, который придает огурец, помогает лучше сконцентрировать внимание на еде, делая весь процесс более приятным. Отмечается, что работа Спенса была основана на предыдущих исследованиях, в которых изучались сочетания вкусов, допустимая кислота и преимущества хрустящих продуктов.

"Конечно, не существует "правильного или неправильного" способа есть гамбургер, но оставляя огурцы внутри гамбургера – это лучший способ раскрыть весь потенциал блюда", – подытожил профессор.