Дослідник із Оксфорду розкрив рецепт ідеального бургера: важливим є один інгредієнт

Учений-дієтолог вважає, що без певного інгредієнта смак усієї страви не може бути повністю розкритий.

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Учений-дієтолог із Оксфордського університету професор Чарльз Спенс з'ясував, який інгредієнт робить смак гамбургера ідеальним. Дослідник дійшов висновку, що додавання корнішонів до гамбургерів покращує їхній смак, зовнішній вигляд і текстуру самої страви, пише Daily Mail.

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За словами Спенса, кислота маринованих огірків пом'якшує насичений смак м'яса. Учений із Оксфорду вирішив провести незвичайне дослідження після результатів опитування, які показали, що 51% жителів Британії викидають корнішони зі своїх бургерів.

Суперечки про те, чи є корнішони невід'ємною частиною страви ведуться вже багато років, поряд із питанням, чи варто додавати ананас у піцу.

У дослідженні Спенс викладає низку причин, чому мариновані огірки все ж таки мають бути в бургерах.

"Наявні дані свідчать, що різні сенсорні елементи, такі як зовнішній вигляд, звук, текстура, смак і запах відіграють різні ролі для різних людей. Але, зрештою, солоні огірки в бургері — найкращий спосіб максимально оптимізувати смак всієї страви. Їхні органолептичні властивості (показник якості продукції, заснований на сприйнятті органів чуття, – ред.) ідеально доповнює інші інгредієнти для бургерів”, — каже дослідник.

У своїй роботі дієтолог стверджує, що кислота корнішонів допомагає розкрити пікантні нотки бургера nf збалансувати смаки, що контрастують. Текстура солоних огірків також приємно контрастує з рештою інгредієнтів страви. Зелений колір огірків на тлі коричневого та бежевого робить зовнішній вигляд гамбургера свіжішим і апетитнішим.

Спенс також зробив висновок про те, що сильний хрускіт, який надає огірок, допомагає краще сконцентруватися на їжі, роблячи весь процес приємнішим. Зазначається, що робота Спенса була заснована на попередніх дослідженнях, у яких вивчалися поєднання смаків, допустима кислота та переваги хрумких продуктів.

"Звичайно, немає "правильного чи неправильного" способу їсти гамбургер, але залишати огірки всередині гамбургера — це найкращий спосіб розкрити весь потенціал страви", — підсумував професор.