Скучный эллипс. Телескоп Hubble показал будущее Млечного Пути (фото)

Астрономы наглядно продемонстрировали, как будет выглядеть наша галактика после слияния с Андромедой.

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Телескоп Hubble сделал снимок эллиптической галактики, которая располагается от Земли в 100 млн световых лет и называется NGC 474. Об этом сообщает Inverse.

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По словам астрономов, данная галактика действительно велика – она в два с половиной раза превышает размеры Млечного Пути. Галактика имеет почти круглую форму и обладает несколькими слоями оболочки, которая располагается вокруг центрального ядра. Астрономы выяснили, что могло послужить причиной такой многослойности галактики. Эксперты пришли к выводу, что галактика имеет такую форму, так как ранее была двумя разными галактиками. Именно так будет выглядеть Млечный Путь и галактика Андромеды, когда они сольются.

Даже такие гигантские структуры в космосе, как галактики меняются с проистечением времени. Около 13 млрд лет назад первые галактики представляли из себя небольшие сгустки материи. Они объединялись друг с другом, вырастая все больше и больше. Такой процесс слияния не остановился на заре нашей Вселенной, он продолжается и по сей день. Более того, наш родной Млечный Путь также вовлечен в этот процесс.

На данный момент наша галактика поглощает карликовую галактику Стрельца. По оценкам астрономов, Млечному Пути еще предстоит поглотить от 5 до 11 мелких галактик за все время своего существования. И даже тогда процесс слияния не завершится.

Через 4,5-5 млрд лет Млечный Путь начнет объединяться с галактикой Андромеда (M31), которая располагается по соседству. В этом процессе также может поучаствовать галактика Треугольника (M33). По предварительным расчетам, это глобальное слияние галактик, с участием Млечного Пути, произойдет вскоре после того, как в ядре Солнца закончится водород. Наша звезда начнет превращаться в красного гиганта, и возможно, поглотит Землю.

[ + – ] Так выглядит галактика NGC 474. Фото: NASA

Будущее Млечного Пути

Снятая телескопом Hubble галактика NGC 474 очень погожа на то, как будет выглядеть Млечный Путь после слияния с Андромедой. Ни одна, ни вторая галактика больше не будут иметь эту захватывающую спиралевидную форму. Вместо этого появится скучная эллиптическая галактика.

Ученые объясняют, что когда две галактики сближаются друг с другом, сильная гравитация искажает их форму. В результате, каждая из двух галактик выбрасывает потоки газа и пыли, из которых может сформироваться многослойная оболочка, как у галактики NGC 474.

Также в образовавшейся галактике появляются звездные узлы – это места интенсивного звездообразования. Слияние галактик сталкивает облака газа и пыли, в которых начинаются появляться молодые, горячие звезды. Процесс звездообразования будет продолжаться до тех пор, пока в таких "питомниках" будет хватать газа и пыли.

Рано или поздно процесс звездообразования завершится, тогда новая галактика примет эллиптическую форму. Именно это произошло с наблюдаемой галактикой NGC 474. Такая же судьба ждет и Млечный Путь с Андромедой.