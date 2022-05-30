Нудний еліпс. Телескоп Hubble показав майбутнє Чумацького Шляху (фото)

Астрономи наочно продемонстрували, який вигляд матиме наша галактика після злиття з Андромедою.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Телескоп Hubble зробив знімок еліптичної галактики, яка розташована від Землі за 100 млн світлових років і називається NGC 474. Про це повідомляє Inverse.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами астрономів, ця галактика справді велика — вона у два з половиною раза перевищує розміри Чумацького Шляху. Галактика має майже круглу форму та кілька шарів оболонки, яка розташовується навколо центрального ядра. Астрономи з'ясували, що могло спричинити таку багатошаровість галактики. Експерти дійшли висновку, що галактика має таку форму, оскільки раніше була двома різними галактиками. Саме такий вигляд матиме Чумацький Шлях і галактика Андромеди, коли вони зіллються.

Навіть такі гігантські структури в космосі як галактики змінюються з часом. Близько 13 млрд років тому перші галактики являли собою невеликі згустки матерії. Вони поєднувалися одна з одною, виростаючи все більше й більше. Такий процес злиття не зупинився на зорі нашого Всесвіту, він продовжується й донині. Крім того, наш рідний Чумацький Шлях також залучений до цього процесу.

Зараз наша галактика поглинає карликову галактику Стрільця. За оцінками астрономів, Чумацькому Шляху ще доведеться поглинути від 5 до 11 дрібних галактик за весь час свого існування. І навіть тоді процес злиття не завершиться.

Через 4,5-5 млрд років Чумацький Шлях почне об'єднуватися з галактикою Андромеда (M31), яка розташована поруч. У цьому процесі також може взяти участь галактика Трикутника (M33). За попередніми розрахунками, це глобальне злиття галактик за участю Чумацького Шляху відбудеться незабаром після того, як у ядрі Сонця закінчиться водень. Наша зірка почне перетворюватися на червоного гіганта, і, можливо, поглине Землю.

[ + – ] Такий вигляд має галактика NGC 474 Фото: NASA

Майбутнє Чумацького Шляху

Знята телескопом Hubble галактика NGC 474 дуже схожа на те, який вигляд матиме Чумацький Шлях після злиття з Андромедою. Ні перша, ні друга галактика більше не матимуть цієї захоплюючої спіралеподібної форми. Натомість з'явиться нудна еліптична галактика.

Учені пояснюють, що коли дві галактики зближуються одна з одною, сильна гравітація спотворює їхню форму. В результаті кожна з двох галактик викидає потоки газу та пилу, з яких може сформуватися багатошарова оболонка, як у галактики NGC 474.

Також у галактиці, що утворилася, з'являються зоряні вузли — це місця інтенсивного зореутворення. Злиття галактик зіштовхує хмари газу та пилу, у яких починаються з'являтися молоді, гарячі зірки. Процес зореутворення триватиме доти, доки в таких "розплідниках" вистачатиме газу та пилу.

Рано чи пізно процес зореутворення завершиться, тоді нова галактика набуде еліптичної форми. Саме це сталося з галактикою NGC 474, за якою спостерігали. Така ж доля чекає й на Чумацький Шлях із Андромедою.