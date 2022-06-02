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Никогда не стареет. Ученые назвали орган человека, который остается вечно молодым

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печень
Фото: ScienceAlert | Ученые выяснили, что человеческая печень имеет совсем другой возраст, чем сам человек

Новое исследование предполагает, что печень остается молодой независимо от того, столько на самом деле лет ее владельцу.

Ученые из Дрезденского технологического университета, Германия, выяснили, что возраст человеческой печени не зависит от возраста самого человека. В среднем нашей печени всегда меньше трех лет, сообщает ScienceAlert.

Немецкие ученые смогли провести анализ возраста клеток печени и выяснили, что она всегда остается молодой, не зависимо от возраста человека. Они пришли к выводу, что процесс восстановления клеток в нашей печени не зависит от процесса старения.

Печень в отличие от вас всегда остается молодой

Восстановление клеток печени – это важный процесс для правильного функционирования органа, который занимается удалением вредных веществ из организма человека. Когда печень перерабатывает и выводит токсичные вещества из тела, ее клетки повреждаются, но благодаря процессу восстановления клеток, печень приходит в норму.

"Не имеет значения, сколько вам лет – 20 или 84. Ваша печень всегда остается молодой. Ей всегда в среднем всего чуть менее 3 лет", — говорит Олаф Бергманн из Дрезденского технологического университета.

В результате исследования образцов тканей печени, ученые выяснили, что такой средний возраст печени удается поддерживать из-за постоянной замены и обновления клеток. Этот уникальный процесс происходит на фоне того, что организм во время старения постепенно теряет возможность обновлять клетки в других тканях тела.

клетки печени
Немецкие ученые смогли провести анализ возраста клеток печени и выяснили, что она всегда остается молодой, не зависимо от возраста человека. Они пришли к выводу, что процесс восстановления клеток в нашей печени не зависит от процесса старения
Фото: ScienceAlert

В печени есть другие клетки, которые живут дольше

Также ученые выяснили, что в печени есть группа клеток, которые имеют средний возраст в 10 лет и это связано с наборами хромосом.

"Большая часть клеток нашего организма имеет две копии нашего генома, но в печени часть клеток создает больше копий. Обычные клетки в печени обновляются примерно раз в год, в то время, как другие обновляются гораздо реже, а потому могут жить до 10 лет", — говорит Бергман.

Ученые выяснили, что этот процент этих долгоживущих клеток в печени увеличивается с возрастом человека. Это скорее всего, является защитным механизмом, который мешает печени накопить вредные мутации.

печень
Также ученые выяснили, что в печени есть группа клеток, которые имеют средний возраст в 10 лет и это связано с наборами хромосом
Фото: wikipedia

"Нам еще нужно выяснить, действует ли подобный механизм во время болезней печени, которые могут перерасти в рак", — говорит Бергман.

По словам ученых, новые данные открывают больше возможностей для понимания работы печени и того, как сохранить печень здоровой и как лучше справляться с болезнями этого органа. Теперь же ученые хотят применить свой метод анализа возраста клеток и узнать, как часто они обновляются в сердце человека.

"Оказывается ваши органы могут быть намного моложе, чем вы сами. Хотя это и очень сложный процесс, узнать возраст клеток в тканях организма, тем не менее таким образом мы получаем уникальные данные о механизмах восстановления тканей на клеточном уровне", — говорит Бергманн.

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