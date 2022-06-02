Никогда не стареет. Ученые назвали орган человека, который остается вечно молодым

Новое исследование предполагает, что печень остается молодой независимо от того, столько на самом деле лет ее владельцу.

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Ученые из Дрезденского технологического университета, Германия, выяснили, что возраст человеческой печени не зависит от возраста самого человека. В среднем нашей печени всегда меньше трех лет, сообщает ScienceAlert.

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Немецкие ученые смогли провести анализ возраста клеток печени и выяснили, что она всегда остается молодой, не зависимо от возраста человека. Они пришли к выводу, что процесс восстановления клеток в нашей печени не зависит от процесса старения.

Печень в отличие от вас всегда остается молодой

Восстановление клеток печени – это важный процесс для правильного функционирования органа, который занимается удалением вредных веществ из организма человека. Когда печень перерабатывает и выводит токсичные вещества из тела, ее клетки повреждаются, но благодаря процессу восстановления клеток, печень приходит в норму.

"Не имеет значения, сколько вам лет – 20 или 84. Ваша печень всегда остается молодой. Ей всегда в среднем всего чуть менее 3 лет", — говорит Олаф Бергманн из Дрезденского технологического университета.

В результате исследования образцов тканей печени, ученые выяснили, что такой средний возраст печени удается поддерживать из-за постоянной замены и обновления клеток. Этот уникальный процесс происходит на фоне того, что организм во время старения постепенно теряет возможность обновлять клетки в других тканях тела.

[ + – ] Немецкие ученые смогли провести анализ возраста клеток печени и выяснили, что она всегда остается молодой, не зависимо от возраста человека. Они пришли к выводу, что процесс восстановления клеток в нашей печени не зависит от процесса старения Фото: ScienceAlert

В печени есть другие клетки, которые живут дольше

Также ученые выяснили, что в печени есть группа клеток, которые имеют средний возраст в 10 лет и это связано с наборами хромосом.

"Большая часть клеток нашего организма имеет две копии нашего генома, но в печени часть клеток создает больше копий. Обычные клетки в печени обновляются примерно раз в год, в то время, как другие обновляются гораздо реже, а потому могут жить до 10 лет", — говорит Бергман.

Ученые выяснили, что этот процент этих долгоживущих клеток в печени увеличивается с возрастом человека. Это скорее всего, является защитным механизмом, который мешает печени накопить вредные мутации.

[ + – ] Также ученые выяснили, что в печени есть группа клеток, которые имеют средний возраст в 10 лет и это связано с наборами хромосом Фото: wikipedia

"Нам еще нужно выяснить, действует ли подобный механизм во время болезней печени, которые могут перерасти в рак", — говорит Бергман.

По словам ученых, новые данные открывают больше возможностей для понимания работы печени и того, как сохранить печень здоровой и как лучше справляться с болезнями этого органа. Теперь же ученые хотят применить свой метод анализа возраста клеток и узнать, как часто они обновляются в сердце человека.

"Оказывается ваши органы могут быть намного моложе, чем вы сами. Хотя это и очень сложный процесс, узнать возраст клеток в тканях организма, тем не менее таким образом мы получаем уникальные данные о механизмах восстановления тканей на клеточном уровне", — говорит Бергманн.

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