Ніколи не старіє. Вчені назвали орган людини, яка залишається вічно молодою

Нове дослідження передбачає, що печінка залишається молодою незалежно від того, стільки насправді років її власнику.

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Вчені з Дрезденського технологічного університету, Німеччина, з'ясували, що вік людської печінки не залежить від віку самої людини. У середньому нашій печінці завжди менш як три роки, повідомляє ScienceAlert.

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Німецькі вчені змогли провести аналіз віку клітин печінки та з'ясували, що вона завжди залишається молодою, незалежно від віку людини. Вони дійшли висновку, що відновлення клітин в нашій печінці не залежить від процесу старіння.

Печінка на відміну від вас завжди залишається молодою

Відновлення клітин печінки — це важливий процес для правильного функціонування органу, який займається видаленням шкідливих речовин з організму людини. Коли печінка переробляє та виводить токсичні речовини з тіла, її клітини пошкоджуються, але завдяки процесу відновлення клітин печінка приходить у норму.

"Не має значення, скільки вам років — 20 або 84. Ваша печінка завжди залишається молодою. Їй завжди в середньому трохи менш як 3 роки", — говорить Олаф Бергманн з Дрезденського технологічного університету.

У результаті дослідження зразків тканин печінки, вчені з'ясували, що такий середній вік печінки вдається підтримувати через постійну заміну та оновлення клітин. Цей унікальний процес відбувається на тлі того, що організм під час старіння поступово втрачає можливість оновлювати клітини в інших тканинах тіла.

[ + – ] Німецькі вчені змогли провести аналіз віку клітин печінки та з'ясували, що вона завжди залишається молодою, незалежно від віку людини. Вони дійшли висновку, що процес відновлення клітин у нашій печінці не залежить від процесу старіння Фото: ScienceAlert

У печінці є інші клітини, які живуть довше

Також вчені з'ясували, що в печінці є група клітин, які мають середній вік 10 років, і це пов'язано з наборами хромосом.

"Велика частина клітин нашого організму має дві копії нашого геному, але в печінці частина клітин створює більше копій. Звичайні клітини в печінці оновлюються приблизно раз на рік, тоді як інші оновлюються набагато рідше, а тому можуть жити до 10 років", — каже Бергман.

Вчені з'ясували, що цей відсоток цих довгоживучих клітин у печінці збільшується з віком людини. Це, найімовірніше, є захисним механізмом, який заважає печінці накопичити шкідливі мутації.

[ + – ] Також вчені з'ясували, що в печінці є група клітин, які мають середній вік 10 років і це пов'язано з наборами хромосом Фото: wikipedia

"Нам ще потрібно з'ясувати, чи діє такий механізм під час хвороб печінки, які можуть перерости в рак", — каже Бергман.

За словами вчених, нові дані відкривають більше можливостей для розуміння роботи печінки та того, як зберегти печінку здоровою та як краще справлятися із хворобами цього органу. Тепер учені хочуть застосувати свій метод аналізу віку клітин і дізнатися, як часто вони оновлюються в серці людини.

"Виявляється ваші органи можуть бути набагато молодшими, ніж ви самі. Хоча це і дуже складний процес, дізнатися про вік клітин у тканинах організму, проте таким чином ми отримуємо унікальні дані про механізми відновлення тканин на клітинному рівні", — говорить Бергманн.

Як уже писав Фокус, вчені продовжують досліджувати вплив кави на здоров'я людини. Нове дослідження показує, що вживання цього напою не призведе до передчасної смерті, але є певні нюанси.