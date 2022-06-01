Кава та рання смерть. Учені продовжують досліджувати вплив напою на здоров'я людей

Нове дослідження показує, що кава не стане причиною ранньої смерті, але все залежить від того, скільки її пити, і з цукром чи без.

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Учені з Університету Цзінань, Китай, з'ясували, що ризик ранньої смерті зменшується в людей, які п'ють каву щодня, хоча експерти попереджають, що це може бути пов'язане не із самим напоєм, повідомляє The Guardian.

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Нове дослідження китайських учених, яке було опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine, показує, що люди, які п'ють помірну кількість чашок кави на день, мають менший ризик раніше померти, ніж ті, хто не п'є. І це відбувається незалежно від того, чи п'є людина каву з цукром чи без, усе залежить від кількості чашок. Результати стосуються вживання як розчинної, так і меленої кави, а також кави без кофеїну.

Нещодавні дослідження вже показали, що кава може бути корисною для здоров'я людини. Зокрема, у тих, хто вживає ароматний напій, може знижуватися ризик появи та розвитку деяких хвороб: від хронічних захворювань печінки до деяких видів раку та навіть деменції. Фокус уже писав про те, що, дотримуючись простих правил, можна вдвічі знизити ризик розвитку останньої хвороби.

[ + – ] Нещодавні дослідження вже показали, що кава може бути корисною для здоров'я людини. Зокрема, у тих, хто вживає ароматний напій, може знижуватися ризик появи та розвитку деяких хвороб: від хронічних захворювань печінки до деяких видів раку та навіть деменції Фото: trump-elections

Кава знижує ризик ранньої смерті

Для свого дослідження китайські вчені використали дані понад 170 тисяч людей, які зберігаються в Британському біобанку, де розташована генетична та медична інформація. Там є дані про те, чи вживають люди каву.

Для того, щоб дослідження було максимально об'єктивним, учені використовували також інформацію про учасників, яка стосувалася їхнього віку, статі, рівня освіти та рівня фізичної активності. Також учені використовували дані про те, чи учасники дослідження курять, як вони харчуються та який у них індекс маси тіла.

Зібравши докупи всі результати, китайські дослідники дійшли висновку, враховуючи дані про смерть учасників за семирічний період, що люди, які п'ють каву, особливо без цукру мають нижчий ризик ранньої смерті, ніж ті, хто не п'є каву.

Дослідження показує, що найбільше зниження ризику ранньої смерті, а це цілих 29%, існує в людей, які п'ють каву без цукру та вживають від 2,5 до 4,5 чашки ароматного напою на день.

Також учені з'ясували, що ризик смерті знижується і для тих, хто п'є каву з цукром, але якщо вони вживають від 1,5 до 3,5 чашки на день. Зниження ризику ранньої смерті не було виявлено серед тих, хто п'є каву зі штучними замінниками цукру.

[ + – ] Дослідження показує, що найбільше зниження ризику ранньої смерті, а це цілих 29%, існує в людей, які п'ють каву без цукру та вживають від 2,5 до 4,5 чашки ароматного напою на день Фото: trump-elections

Недоліки нового дослідження

Але це дослідження має невеликі недоліки. Дані про вживання кави отримано з урахуванням суб'єктивних оцінок самими учасниками дослідження. Також стало відомо, що ті, хто п'є каву з цукром, у більшості випадків додавали в чашку лише 1 ложку цукру. Це означає, що результати можуть бути іншими, якщо люди додають дві та більше ложок цукру в каву.

"Це дуже цікаві, але досить неоднозначні результати. Ці висновки не можна назвати остаточними, адже саме дослідження мало спостережний характер", — говорить Навид Саттар із Університету Глазго, який не брав участь у дослідженні.

За словами вченого, зменшення ризику ранньої смерті серед людей, які п'ють каву, може бути пов'язане з тим, що в основному ці люди мають хороший дохід і ведуть здоровіший спосіб життя, ніж ті, хто не вживає каву.

"Я не впевнений, що ретельніші дослідження стану здоров'я та генетичних даних могли б показати такі ж результати", — каже Саттар.

[ + – ] Але це дослідження має невеликі недоліки. Дані про вживання кави отримано з урахуванням суб'єктивних оцінок самими учасниками дослідження. Також стало відомо, що ті, хто п'є каву з цукром, у більшості випадків додавали в чашку лише 1 ложку цукру. Це означає, що результати можуть бути іншими, якщо люди додають дві та більше ложок цукру в каву Фото: Ethiopian Monitor

Щоб бути здоровими, потрібно пити не тільки каву

Водночас учені рекомендують для збільшення тривалості життя, якщо й пити каву, краще без цукру. Але найголовніше — більше рухатися, гарно харчуватися та висипатися.

Заступниця головного редактора журналу Annals of Internal Medicine Крістіна Ві також погоджується з тим, що це дослідження вимагає доопрацювання та додаткових даних. Вона також вважає, що, ймовірно, не буде дуже шкідливо для здоров'я пити помірну кількість кави та навіть із невеликою кількістю цукру.

Фокус також писав про те, що згідно з дослідженням австралійських учених, 2-3 чашки кави на день можуть допомогти вашому серцю.

Як уже писав Фокус, учені назвали найкращий час доби для вживання кави. Але все залежить від того, що ви ставите собі за мету.