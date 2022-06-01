Кофе и ранняя смерть. Ученые продолжают исследовать влияние напитка на здоровье людей

Новое исследование показывает, что кофе не станет причиной ранней смерти, но все зависит от того, сколько его пить, и с сахаром или без.

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Ученые из Университета Цзинань, Китай, выяснили, что риск ранней смерти уменьшается у людей, которые пьют кофе каждый день, хотя эксперты предупреждают, что это может быть связано не с самим напитком, сообщает The Guardian.

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Новое исследование китайских ученых, которое было опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine, показывает, что люди, которые пьют умеренное количество чашек кофе в день имеют меньший риск раньше умереть, чем те, кто кофе не пьет. И это происходит независимо от того, пьет ли человек кофе с сахаром или без, все зависит от количества чашек. Результаты касаются употребления как растворимого так и молотого кофе, а также кофе без кофеина.

Недавние исследования уже показали, что кофе может быть полезен для здоровья человека. В частности, у тех, кто употребляет ароматный напиток может снижаться риск появления и развития некоторых болезней: от хронических заболеваний печени до некоторых видов рака и даже деменции. Фокус уже писал о том, что следуя простым правилам, можно вдвое снизить риск развития последней болезни.

[ + – ] Недавние исследования уже показали, что кофе может быть полезен для здоровья человека. В частности, у тех, кто употребляет ароматный напиток может снижаться риск появления и развития некоторых болезней: от хронических заболеваний печени до некоторых видов рака и даже деменции Фото: BBC

Кофе снижает риск ранней смерти

Для своего исследования китайские ученые использовали данные более 170 тысяч человек, которые хранятся в Британском биобанке, где находится генетическая и медицинская информация. Там же есть данные о том, употребляют ли люди кофе.

Для того, чтобы исследование было максимально объективным, ученые использовали также информацию об участниках, которая касалась их возраста, пола, уровня образования и уровня физической активности. Также ученые использовали данные о том, курят ли участники исследования, как они питаются и какой у них индекс массы тела.

Собрав воедино все результаты, китайские исследователи пришли к выводу, учитывая данные о смерти участников за семилетний период, что люди, которые пьют кофе, особенно без сахара имеют более низкий риск ранней смерти, чем те, кто кофе не пьет.

Исследование показывает, что самое большое снижение риска ранней смерти, а это целых 29%, существует у людей, которые пьют кофе без сахара и употребляет от 2,5 до 4,5 чашек ароматного напитка в день.

Также ученые выяснили, что риск смерти снижается и тех, кто пьет кофе с сахаром, но если они употребляют от 1,5 до 3,5 чашек в день. Снижения риска ранней смерти не было выявлено среди тех, кто пьет кофе с искусственными заменителями сахара.

[ + – ] Исследование показывает, что самое большое снижение риска ранней смерти, а это целых 29%, существует у людей, которые пьют кофе без сахара и употребляет от 2,5 до 4,5 чашек ароматного напитка в день Фото: BBC

Недостатки нового исследования

Но у этого исследования есть небольшие недостатки. Данные об употреблении кофе были получены на основе субъективных оценок самими участниками исследования. Также стало известно, что те, кто пьет кофе с сахаром, в большинстве случаев добавляли в чашку только 1 ложку сахара. Это значит, что результаты могут быть другими, если люди добавляют две и больше ложек сахара в кофе.

"Это очень интересные, но достаточно неоднозначные результаты. Эти выводы нельзя назвать окончательными, ведь само исследование имело наблюдательный характер", — говорит Навид Саттар из Университете Глазго, который не принимал участие в исследовании.

По словам ученого, уменьшение риска ранней смерти среди людей, пьющих кофе, может быть связано с тем, что в основном эти люди имеют хороший доход и ведут более здоровый образ жизни, чем те, кто кофе не употребляет.

"Я не уверен, что более тщательные исследования состояния здоровья и генетических данных могли бы показать такие же результаты", — говорит Саттар.

[ + – ] Но у этого исследования есть небольшие недостатки. Данные об употреблении кофе были получены на основе субъективных оценок самими участниками исследования. Также стало известно, что те, кто пьет кофе с сахаром, в большинстве случаев добавляли в чашку только 1 ложку сахара. Это значит, что результаты могут быть другими, если люди добавляют две и больше ложек сахара в кофе Фото: Ethiopian Monitor

Чтобы быть здоровыми нужно пить не только кофе

В то же время ученые рекомендуют для увеличения продолжительности жизни, если и пить кофе, то лучше без сахара. Но самое главное больше двигаться, хорошо питаться и высыпаться.

Заместитель главного редактора журнала Annals of Internal Medicine Кристина Ви также согласна с тем, что данное исследование требует доработки и дополнительных данных. Она также считает, что вероятно не будет не слишком вредно для здоровья пить умеренное количество кофе и даже с небольшим количеством сахара.

Фокус также писал о том, что согласно исследованию австралийских ученых, 2-3 чашки кофе в день могут помочь вашему сердцу.

Как уже писал Фокус, ученые назвали лучшее время суток для употребления кофе. Но все зависит от того, какие вы ставите перед собой цели.