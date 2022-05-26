Семь простых привычек. Ученые рассказали, как почти вдвое снизить риск развития деменции

Новое исследование показывает, что эти привычки могут даже помочь тем людям, у которых есть генетическая предрасположенность к деменции.

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Деменция является общим термином, используемым для описания ряда прогрессирующих неврологических расстройств, поражающих мозг, которые влияют на память, мышление и поведение. Ученые из Университета штата Миссисипи, США, выяснили, что соблюдение семи простых правил снижает риск развития деменции у людей старше 50 лет на 43%, сообщает Daily Mail.

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Американская кардиологическая ассоциация уже давно предложила свои 7 привычек для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы. Но новое исследование показало, что следование этим правилам также почти вдвое снижает риск развития деменции у людей старше 50 лет. Такой образ жизни также эффективен для людей с генетической предрасположенностью к этому заболеванию.

Новое исследование

Ученые изучили медицинские данные почти 12 тысяч человек за три десятилетия. В исследовании приняли участие 8 823 человека европейского происхождения и 2 738 человек африканского происхождения, которым на момент начала исследования было в среднем 54 года.

Результаты показали, что у тех, кто следовал правилам риск развития деменции значительно снизился. К концу исследования только у 1 603 человек европейского происхождения и у 631 человека африканского происхождения развилась деменция.

Также результаты показали, что европейцы имеют более низкий риск развития деменции, даже среди группы с самой высокой генетической предрасположенностью. Среди европейцев риск снизился на 30-43%, в то время, как у людей африканского происхождения риск развития деменции снизился всего на 6-17%.

"Риск развития деменции зависит от многих факторов. Наш возраст и генетическую структуру мы не можем изменить, но мы можем изменить наше питание и больше заниматься спортом. Это исследование показывает, что то, что хорошо для сердца, хорошо и для мозга", — говорит Роза Санчо, глава исследовательского центра Alzheimer's Research UK.

[ + – ] Результаты показали, что европейцы имеют более низкий риск развития деменции, даже среди группы с самой высокой генетической предрасположенностью. Среди европейцев риск снизился на 30-43%, в то время, как у людей африканского происхождения риск развития деменции снизился всего на 6-17% Фото: Pinterest

Болезнь Альцгеймера

По словам Санчо, одной из самый распространенных форм деменции является болезнь Альцгеймера и именно на этой форме заболевания сосредоточились исследователи. Также неизвестно точно придерживались ли 7 правил участники исследования на протяжении такого длительного периода.

"Нужно проводить дополнительные исследования и обратить также свое внимание на другие формы деменции и в идеале нужно мониторить, следуют ли правилам здорового образа жизни участники исследования на протяжении всего анализа и сбора данных", — говорит Санчо.

В настоящее время нет лекарства от деменции, но существуют лекарства, которые могут замедлить ее развитие.

7 простых привычек от Американской кардиологической ассоциации

Бросайте курить

Используйте продукты, которые заменяют никотин, например, никотиновый пластырь или переходите на электронные сигареты.

Лучше питайтесь

Употребляйте в пищу больше фруктов и овощей, а также орехов, ешьте нежирное мясо, например, рыбу или курицу, избегая при этом сладких напитков.

Будьте активны

Уделяйте не менее 150 минут в неделю для несложных упражнений или 75 минут для более интенсивных нагрузок. Также занимайтесь укреплением мышц не менее двух дней в неделю.

[ + – ] Уделяйте не менее 150 минут в неделю для несложных упражнений или 75 минут для более интенсивных нагрузок Фото: Getty Images

Станьте стройнее

Большинство взрослых должны иметь индекс массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24,9. Это величина, которая показывает соответствие веса человека и его роста. Рассчитать индекс массы тела просто. Например, ваш вес составляет 70 кг, а рост 1 м 70 см. Используйте следующую формулу:

ИМТ= 70 : (1,7х1,7) = 24,2.

Контролируйте уровень холестерина

Слишком большое количество холестерина в крови может блокировать кровеносные сосуды. Снизить уровень этого вещества можно с помощью правильного питания и физических нагрузок.

Снизьте уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови может со временем навредить вашим глазам, нервам, почкам и кровеносным сосудам. Правильное питание и физические упражнения помогут держать этот уровень в норме.

Контролируйте артериальное давление

Высокое кровяное давление создает дополнительную нагрузку на сердце, кровеносные сосуды и другие органы и может способствовать развитию сосудистой деменции.

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