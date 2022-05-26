Сім найпростіших звичок. Учені розповіли, як майже вдвічі знизити ризик деменції

Нове дослідження показує, що ці звички можуть навіть допомогти тим людям, які мають генетичну схильність до деменції.

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Деменція є загальним терміном, який використовують для опису низки прогресивних неврологічних розладів, що вражають мозок і впливають на пам'ять, мислення та поведінку. Вчені з Університету штату Міссісіпі, США, з'ясували, що дотримання семи простих правил знижує ризик розвитку деменції в людей старших за 50 років на 43%, повідомляє Daily Mail.

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Американська кардіологічна асоціація вже давно запропонувала свої 7 звичок для покращення здоров'я серцево-судинної системи. Але нове дослідження показало, що дотримання цих правил також майже вдвічі знижує ризик деменції в людей старших за 50 років. Такий спосіб життя також ефективний для людей із генетичною схильністю до цього захворювання.

Нове дослідження

Учені вивчили медичні дані майже 12 тисяч людей за три десятиліття. В дослідженні взяли участь 8 823 особи європейського походження та 2 738 осіб африканського походження, яким на момент початку дослідження було в середньому 54 роки.

Результати показали, що в тих, хто дотримувався правил, ризик розвитку деменції значно знизився. До кінця дослідження лише у 1 603 осіб європейського походження та у 631 людини африканського походження розвинулася деменція.

Також результати показали, що європейці мають нижчий ризик розвитку деменції навіть серед групи з найвищою генетичною схильністю. Серед європейців ризик знизився на 30-43%, тоді як у людей африканського походження ризик розвитку деменції знизився лише на 6-17%.

"Ризик розвитку деменції залежить від багатьох факторів. Наш вік та генетичну структуру ми не можемо змінити, але ми можемо змінити наше харчування і більше займатися спортом. Це дослідження показує, що те, що добре для серця, добре і для мозку", — каже Роза Санчо, голова дослідницького центру Alzheimer's Research UK.

[ + – ] Результати показали, що європейці мають нижчий ризик розвитку деменції навіть серед групи з найвищою генетичною схильністю. Серед європейців ризик знизився на 30-43%, тоді як у людей африканського походження ризик розвитку деменції знизився всього на 6-17% Фото: Pinterest

Хвороба Альцгеймера

За словами Санчо, однією з найпоширеніших форм деменції є хвороба Альцгеймера, і саме на цій формі захворювання зосередилися дослідники. Також невідомо, чи дотримувалися 7 правил учасники дослідження протягом такого тривалого періоду.

"Потрібно проводити додаткові дослідження та звернути також свою увагу на інші форми деменції й в ідеалі потрібно моніторити, чи дотримуються правил здорового способу життя учасники дослідження протягом усього аналізу та збору даних", — говорить Санчо.

Зараз немає ліків проти деменції, але існують ліки, які можуть уповільнити її розвиток.

7 простих звичок від Американської кардіологічної асоціації

Кинути курити

Використовуйте продукти, які замінюють нікотин, наприклад, нікотиновий пластир або переходьте на електронні сигарети.

Краще харчуйтесь

Вживайте більше фруктів і овочів, а також горіхів, їжте нежирне м'ясо, наприклад, рибу або курку, уникаючи водночас солодких напоїв.

Будьте активними

Приділяйте щонайменше 150 хвилин на тиждень для нескладних вправ або 75 хвилин для інтенсивніших навантажень. Також займайтеся зміцненням м'язів щонайменше два дні на тиждень.

[ + – ] Приділяйте щонайменше 150 хвилин на тиждень для нескладних вправ або 75 хвилин для інтенсивніших навантажень Фото: Getty Images

Станьте стрункішими

Більшість дорослих повинна мати індекс маси тіла (ІМТ) від 18,5 до 24,9. Це величина, яка показує відповідність ваги людини та її росту. Розрахувати індекс маси тіла легко. Наприклад, ваша вага становить 70 кг, а зріст 1 м 70 см. Використовуйте таку формулу:

ІМТ = 70:(1,7 х1, 7) = 24,2.

Контролюйте рівень холестерину

Занадто велика кількість холестерину в крові може блокувати кровоносні судини. Зменшити рівень цієї речовини можна за допомогою правильного харчування та фізичних навантажень.

Зменште рівень цукру в крові

Високий рівень цукру в крові може з часом нашкодити вашим очам, нервам, ниркам та кровоносним судинам. Правильне харчування та фізичні вправи допоможуть тримати цей рівень у нормі.

Контролюйте артеріальний тиск

Високий кров'яний тиск створює додаткове навантаження на серце, кровоносні судини та інші органи та може сприяти розвитку судинної деменції.

Фокус вже писав про те, що вчені дали свої рекомендації, як уникнути поганого самопочуття після тренувань.