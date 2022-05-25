Погане самопочуття після тренувань: чому так відбувається і як цього уникнути

Декому нудно від самих тренувань, але тим, хто займається спортом, іноді справді стає погано після спортзалу.

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Багато людей займаються спортом, аби покращити стан свого здоров'я. Але буває так, що людина після тренувань залишає спортзал з почуттям нудоти. Нехай це і тимчасове явище, але дуже неприємне. Чому так відбувається і як із цим боротися, розповів у своїй статті для The Conversation Адам Тейлор із Ланкастерського університету, Великобританія.

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"Коли ми займаємося в спортзалі або наші тренування проходять на свіжому повітрі, в організмі збільшується приплив крові до м'язів, мозку, легень, серця. Це обумовлено дією симпатичної частини вегетативної нервової системи, яка регулює мимовільні реакції організму. Артерії розширюються, щоб більше крові досягло цих тканин організму", — каже Тейлор.

Зв'язок тренувань із роботою шлунка

Але під час напруженого тренування також відбувається звуження кровоносних судин, що йдуть до шлунково-кишкового тракту (наприклад, шлунок), до 80%. Річ у тому, що в організмі людини є лише певна кількість крові. І якщо деяким органам потрібно більше кисню, який переносить кров, то інші органи отримають цієї крові менше.

"Це означає, що кровопостачання знижується там, де органам на цей час не потрібно багато кисню. І це відбувається незалежно від того, чи їли ви до тренування, чи ні", — говорить Тейлор.

Якщо ви поїли до тренування, то в шлунку збільшується кількість ферментів та кислоти, необхідних для травлення їжі. М'язи шлунка також стають активнішими, отже їм, як і іншим частинам шлунково-кишкового тракту, потрібно більше кисню.

[ + – ] В організмі виникає конфлікт. Кров у великому обсязі йде до м'язів, залучених у вправах, але водночас нервова система реагує на "заклик" шлунка: дай крові з киснем. Цей конфлікт і може бути однією з причин, через яку виникає нудота під час або після занять спортом Фото: The Conversation

"В організмі виникає конфлікт. Кров у великому обсязі йде до м'язів, залучених у вправах, але водночас нервова система реагує на "заклик" шлунка: дай крові з киснем. Цей конфлікт і може бути однією з причин, через яку виникає нудота під час або після занять спортом", — каже Тейлор.

Також причиною поганого самопочуття може бути те, що шлунок та інші органи черевної порожнини можуть стискатись під час вправ, особливо під час присідань, і це ще більше посилить почуття нудоти.

"Серце б'ється частіше, йому потрібно більше кисню, вам потрібно більше вдихати повітря й обсяг легень збільшується. Тому діафрагма тисне на органи черевної порожнини. Водночас м'язи черевної стінки також стискають органи, які тут знаходяться, під час кожного вдиху. І це може призвести до сильної нудоти й навіть блювоти, якщо ви займаєтеся натще", — каже Тейлор.

Деякі дослідження свідчать, що біг на довгі дистанції й особливо виснажливі тренування можуть пошкодити слизову оболонку шлунка і це може спричинити нудоту.

[ + – ] Деякі дослідження говорять про те, що біг на довгі дистанції і особливо виснажливі тренування можуть пошкодити слизову оболонку шлунка і це також може спричинити нудоту Фото: The Conversation

Коли краще їсти?

"Якщо ви тренуєтеся відразу або протягом години після їжі, то найімовірніше у вас буде нудота і це не залежить від того, які ви робите вправи. Краще почекати не менше, ніж 2 години після того, як ви поїли, й тільки тоді приступати до занять спортом", — каже Тейлор.

За словами вченого, має важливе значення те, що саме ви їли до тренування. Нудота з'явиться з більшою ймовірністю, якщо до занять спортом ви вживали продукти з високим вмістом клітковини, жирів і навіть білка.

"Якщо ви вживали напої з високим вмістом вуглеводів, а це соки, енергетики, газовані напої, це також може бути причиною появи нудоти під час або після тренування", — каже Тейлор.

[ + – ] Нудота з'явиться з більшою ймовірністю, якщо до занять спортом ви вживали продукти з високим вмістом клітковини, жирів і навіть білка Фото: Tony Tallec/Alamy Stock Photo

Поради вченого, як уникнути нудоти

Якщо у вас часто з'являється нудота, то вчений рекомендує такі способи цього уникнути:

Змініть вправи, якими займаєтеся;

Можна скоротити час тренування та поступово збільшувати його тривалість;

Пийте достатньо води до і після тренування, тому що пиття занадто маленької або занадто великої кількості води може спричинити нудоту;

Щодо їжі, то не їжте пізніше, ніж за 2 години до тренування. Вибирайте правильну їжу, таку, яка містить високоякісні вуглеводи (наприклад, банани) та білок, а також ненасичені жири (наприклад, горіхи).

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