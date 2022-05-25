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Плохое самочувствие после тренировок: почему так происходит и как этого избежать

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Мужчина, устал, тренировки, спорт, упражнения
Фото: ScienceAlert | Тем, кто занимается спортом, иногда действительно может становиться плохо после спортзала

Некоторым тошно от самих тренировок, но тем, кто занимается спортом, иногда действительно становится плохо после спортзала.

Многие люди занимаются спортом, чтобы улучшить состояние своего здоровья. Но бывает так, что человек, после тренировок, покидает спортзал с чувством тошноты. Пусть это и временное явление, но оно очень неприятное. Почему так происходит и как с этим бороться рассказал в своей статье для The Conversation Адам Тейлор из Ланкастерского университета, Великобритания.

"Когда мы занимаемся в спортзале или же наши тренировки проходят на свежем воздухе, в организме увеличивается приток крови к мышцам, мозгу, легким сердцу. Это обусловлено действием симпатической части вегетативной нервной системы, которая регулирует непроизвольные реакции организма. Артерии расширяются, чтобы больше крови достигло этих тканей организма", — говорит Тейлор.

Связь тренировок с работой желудка

Но во время напряженной тренировки также происходит сужение кровеносных сосудов, которые идут к желудочно-кишечному тракту (например, в желудок), до 80%. Дело в том, что в организме человека есть только определенное количество крови. И если некоторым органам нужно больше кислорода, переносимого кровью, значит другие органы получат этой крови меньше.

"Это значит, что кровоснабжение снижается там, где органам на данный момент не нужно много кислорода. И это происходит независимо от того ели вы до тренировки или нет", — говорит Тейлор.

Если вы поели до тренировки, то в желудке увеличивается количество ферментов и кислоты, необходимых для переваривания пищи. Мышцы желудка также становятся более активными, а значит им, как и другим частям желудочно-кишечного тракта, нужно больше кислорода.

Мужчина, плохо, плохое самочувствие
В организме возникает конфликт. Кровь в большом объеме идет к мышцам, задействованным в упражнениях, но в то же время нервная система реагирует на "призыв" желудка: дай крови с кислородом. Этот конфликт и может быть одной из причин из-за которой возникает тошнота во время или после занятий спортом
Фото: The Conversation

"В организме возникает конфликт. Кровь в большом объеме идет к мышцам, задействованным в упражнениях, но в то же время нервная система реагирует на "призыв" желудка: дай крови с кислородом. Этот конфликт и может быть одной из причин из-за которой возникает тошнота во время или после занятий спортом", — говорит Тейлор.

Также причиной плохого самочувствия может быть то, что желудок и другие органы брюшной полости могут сжиматься во время упражнений, особенно во время приседаний, и это еще больше усилит чувство тошноты.

"Сердце бьется чаще, ему нужно больше кислорода, вам нужно больше вдыхать воздуха и объем легких увеличивается. Поэтому диафрагма давит на органы брюшной полости. В то же время мышцы брюшной стенки также сжимают органы, которые здесь находятся при каждом вдохе. И это может привести к сильной тошноте и даже рвоте, если вы занимаетесь натощак", — говорит Тейлор.

Некоторые исследования говорят о том, что бег на длинные дистанции и особенно изнурительные тренировки могут повредить слизистую оболочку желудка и это также может вызвать тошноту.

Бег, люди бегут
Некоторые исследования говорят о том, что бег на длинные дистанции и особенно изнурительные тренировки могут повредить слизистую оболочку желудка и это также может вызвать тошноту
Фото: The Conversation

Когда лучше есть?

"Если вы тренируетесь сразу или в течение часа после приема пищи, то скорее всего у вас будет тошнота и это не зависит от того, какие вы делаете упражнения. Лучше подождать не меньше, чем 2 часа после того, как вы поели и только тогда приступать к занятиям спортом", — говорит Тейлор.

По словам ученого, имеет важное значение то, что именно вы ели до тренировки. Тошнота появится с большей долей вероятности, если до занятий спортом вы употребляли продукты с высоким содержанием клетчатки, жиров и даже белка.

"Если вы употребляли напитки с высоким содержанием углеводов, а это соки, энергетики, газированные напитки, это тоже может быть причиной появления тошноты во время или после тренировки", — говорит Тейлор.

Еда, женщина ест
Тошнота появится с большей долей вероятности, если до занятий спортом вы употребляли продукты с высоким содержанием клетчатки, жиров и даже белка
Фото: Tony Tallec/Alamy Stock Photo

Советы ученого, как избежать тошноты

Если у вас часто появляется чувство тошноты, то ученый рекомендует следующие способы этого избежать:

  • Измените упражнения, которыми вы занимаетесь;
  • Можно сократить время тренировки и постепенно увеличивать ее продолжительность;
  • Пейте достаточно воды до и после тренировки, так как питье слишком маленького или слишком большого количества воды может вызвать тошноту;
  • Что касается еды, то не ешьте позже, чем за 2 часа до тренировки. Выбирайте правильную пищу, такую которая содержит высококачественные углеводы (например, бананы) и белок, а также ненасыщенные жиры (например, орехи).

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