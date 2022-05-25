Плохое самочувствие после тренировок: почему так происходит и как этого избежать

Некоторым тошно от самих тренировок, но тем, кто занимается спортом, иногда действительно становится плохо после спортзала.

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Многие люди занимаются спортом, чтобы улучшить состояние своего здоровья. Но бывает так, что человек, после тренировок, покидает спортзал с чувством тошноты. Пусть это и временное явление, но оно очень неприятное. Почему так происходит и как с этим бороться рассказал в своей статье для The Conversation Адам Тейлор из Ланкастерского университета, Великобритания.

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"Когда мы занимаемся в спортзале или же наши тренировки проходят на свежем воздухе, в организме увеличивается приток крови к мышцам, мозгу, легким сердцу. Это обусловлено действием симпатической части вегетативной нервной системы, которая регулирует непроизвольные реакции организма. Артерии расширяются, чтобы больше крови достигло этих тканей организма", — говорит Тейлор.

Связь тренировок с работой желудка

Но во время напряженной тренировки также происходит сужение кровеносных сосудов, которые идут к желудочно-кишечному тракту (например, в желудок), до 80%. Дело в том, что в организме человека есть только определенное количество крови. И если некоторым органам нужно больше кислорода, переносимого кровью, значит другие органы получат этой крови меньше.

"Это значит, что кровоснабжение снижается там, где органам на данный момент не нужно много кислорода. И это происходит независимо от того ели вы до тренировки или нет", — говорит Тейлор.

Если вы поели до тренировки, то в желудке увеличивается количество ферментов и кислоты, необходимых для переваривания пищи. Мышцы желудка также становятся более активными, а значит им, как и другим частям желудочно-кишечного тракта, нужно больше кислорода.

[ + – ] В организме возникает конфликт. Кровь в большом объеме идет к мышцам, задействованным в упражнениях, но в то же время нервная система реагирует на "призыв" желудка: дай крови с кислородом. Этот конфликт и может быть одной из причин из-за которой возникает тошнота во время или после занятий спортом Фото: The Conversation

"В организме возникает конфликт. Кровь в большом объеме идет к мышцам, задействованным в упражнениях, но в то же время нервная система реагирует на "призыв" желудка: дай крови с кислородом. Этот конфликт и может быть одной из причин из-за которой возникает тошнота во время или после занятий спортом", — говорит Тейлор.

Также причиной плохого самочувствия может быть то, что желудок и другие органы брюшной полости могут сжиматься во время упражнений, особенно во время приседаний, и это еще больше усилит чувство тошноты.

"Сердце бьется чаще, ему нужно больше кислорода, вам нужно больше вдыхать воздуха и объем легких увеличивается. Поэтому диафрагма давит на органы брюшной полости. В то же время мышцы брюшной стенки также сжимают органы, которые здесь находятся при каждом вдохе. И это может привести к сильной тошноте и даже рвоте, если вы занимаетесь натощак", — говорит Тейлор.

Некоторые исследования говорят о том, что бег на длинные дистанции и особенно изнурительные тренировки могут повредить слизистую оболочку желудка и это также может вызвать тошноту.

[ + – ] Некоторые исследования говорят о том, что бег на длинные дистанции и особенно изнурительные тренировки могут повредить слизистую оболочку желудка и это также может вызвать тошноту Фото: The Conversation

Когда лучше есть?

"Если вы тренируетесь сразу или в течение часа после приема пищи, то скорее всего у вас будет тошнота и это не зависит от того, какие вы делаете упражнения. Лучше подождать не меньше, чем 2 часа после того, как вы поели и только тогда приступать к занятиям спортом", — говорит Тейлор.

По словам ученого, имеет важное значение то, что именно вы ели до тренировки. Тошнота появится с большей долей вероятности, если до занятий спортом вы употребляли продукты с высоким содержанием клетчатки, жиров и даже белка.

"Если вы употребляли напитки с высоким содержанием углеводов, а это соки, энергетики, газированные напитки, это тоже может быть причиной появления тошноты во время или после тренировки", — говорит Тейлор.

[ + – ] Тошнота появится с большей долей вероятности, если до занятий спортом вы употребляли продукты с высоким содержанием клетчатки, жиров и даже белка Фото: Tony Tallec/Alamy Stock Photo

Советы ученого, как избежать тошноты

Если у вас часто появляется чувство тошноты, то ученый рекомендует следующие способы этого избежать:

Измените упражнения, которыми вы занимаетесь;

Можно сократить время тренировки и постепенно увеличивать ее продолжительность;

Пейте достаточно воды до и после тренировки, так как питье слишком маленького или слишком большого количества воды может вызвать тошноту;

Что касается еды, то не ешьте позже, чем за 2 часа до тренировки. Выбирайте правильную пищу, такую которая содержит высококачественные углеводы (например, бананы) и белок, а также ненасыщенные жиры (например, орехи).

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