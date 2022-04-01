Кофе снова полезен. Две-три чашки ежедневно помогут вашему сердцу, заявили ученые из Австралии

Согласно исследованиям, представленным на 71-й ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов, употребление кофе, особенно две-три чашки в день, не только снижает риск сердечных заболеваний и опасного сердечного ритма, но и продлевают жизнь.

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На 71-й ежегодной конференции Американского колледжа кардиологов представлены исследования, которые обрадуют многих кофеманов: 2-3 чашки, как молотого, так и растворимого кофе могут быть полезны для сердца.

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Эти выводы справедливы как для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и для людей без них. Исследователи заявили, что анализы дают уверенность в том, что кофе не связан с новыми или ухудшающимися сердечными заболеваниями и действительно может защищать сердце.

"Поскольку кофе может учащать сердцебиение, некоторые люди опасаются, что его употребление может вызвать или усугубить определенные проблемы с сердцем. Отсюда исходит общий медицинский совет прекратить пить кофе. Но наши данные показывают, что ежедневное потребление кофе не должно вредить, и может быть включено в рацион людей с сердечными заболеваниями и без них, — сказал Питер М. Кистлер, доктор медицинских наук, профессор и руководитель отдела исследований аритмий в Институте Альфреда, сообщает EurekAlert и старший автор исследования, — Мы обнаружили, что употребление кофе имело либо нейтральный эффект, то есть не причиняло вреда, либо было связано с пользой для здоровья сердца".

Кистлер и его команда использовали данные из UK BioBank, базы данных с информацией о здоровье более полумиллиона человек, за которыми наблюдали не менее 10 лет. Исследователи изучали различные уровни потребления кофе в диапазоне от одной до более шести чашек в день и взаимосвязь с проблемами сердечного ритма (аритмиями); сердечно-сосудистые заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инсульт; общая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей как с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и без них. Пациенты были сгруппированы по тому, сколько кофе они пили каждый день: 0, <1, 1, 2-3, 4-5, >5 чашек в день. Употребление кофе оценивали по анкетам, заполненным при внесении в реестр. В целом они либо не обнаружили никакого эффекта, либо, во многих случаях,

В первом исследовании были изучили данные 382 535 человек без известных сердечных заболеваний, чтобы выяснить, играет ли употребление кофе роль в развитии сердечных заболеваний или инсульта в течение 10 лет наблюдения. Средний возраст участников составлял 57 лет, и половина из них составляли женщины. В целом, употребление двух-трех чашек кофе в день было связано с наибольшей пользой, приводя к 10-15% снижению риска развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, проблем с сердечным ритмом.

При этом доктор Кистлер заявил, что людям не следует увеличивать потребление кофе, особенно если он вызывает у них беспокойство или дискомфорт.

"Существует целый ряд механизмов, с помощью которых кофе может снизить смертность и оказать благотворное влияние на сердечно-сосудистые заболевания", — сказал он. "Любители кофе должны быть уверены, что могут продолжать наслаждаться кофе, даже если у них есть сердечные заболевания. Кофе является наиболее распространенным усилителем когнитивных функций: он пробуждает вас, делает ум более четким и является очень важным компонентом повседневной жизни многих людей".

Так как же кофейные зерна могут принести пользу сердцу? Люди часто отождествляют кофе с кофеином, но на самом деле кофейные зерна содержат более 100 биологически активных соединений. По словам Кистлера, эти вещества могут помочь уменьшить воспаление, улучшить чувствительность к инсулину, повысить метаболизм, ингибировать всасывание жира в кишечнике и блокировать рецепторы, которые, как известно, связаны с нарушением сердечного ритма.

Американский диетолог Лаура Чипулло утверждает, что лучшее время для того, чтобы взбодриться чашкой кофе – середина утра или ранний день.

"Кофе необходимо пить, когда организм вырабатывает наименьшее количество кортизола, а это примерно через 3–4 часа после пробуждения", – говорит Чипулло.

Исследователи из Университета Макмастера в Канаде смогли обнаружить белки, на которые влияет кофеин и благодаря этому они помогают печени убрать плохой холестерин из кровотока. В результате этот процесс защищает человека от появления сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании швейцарских ученых говорится, что из-за постепенного изменения климата в ближайшем будущем на планете станут непригодными для выращивания кофе половина земель. Например, в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире, площадь земель, на которых можно выращивать кофе, сократится на 79%. В результате, кофе может стать по-настоящему дефицитным товаром, который будет стоить очень дорого.