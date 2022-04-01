Кава знову корисна. Дві-три чашки щодня допоможуть вашому серцю, заявили вчені з Австралії.

Згідно з дослідженнями, представленими на 71-й щорічній науковій сесії Американського коледжу кардіологів, вживання кави, особливо дві-три чашки на день, не лише знижує ризик серцевих захворювань та небезпечного серцевого ритму, а й продовжують життя.

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На 71-й щорічній конференції Американського коледжу кардіологів представлені дослідження, які порадують багатьох кавоманів: 2-3 чашки, як меленої, так і розчинної кави можуть бути корисні для серця.

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Ці висновки справедливі як для людей із серцево-судинними захворюваннями, так і для людей без них. Дослідники заявили, що аналізи дають впевненість у тому, що кава не пов'язана з новими або серцевими захворюваннями, що погіршуються, і справді може захищати серце.

"Оскільки кава може прискорювати серцебиття, деякі люди побоюються, що її вживання може викликати або погіршити певні проблеми з серцем. Звідси виходить спільна медична порада припинити пити каву. Але наші дані показують, що щоденне споживання кави не повинно шкодити, і може бути включеним до раціону людей із серцевими захворюваннями і без них, — сказав Пітер М. Кістлер, доктор медичних наук, професор та керівник відділу досліджень аритмій в Інституті Альфреда, повідомляє EurekAlert і старший автор дослідження, — Ми виявили, що вживання кави мало або нейтральний ефект, тобто не завдавало шкоди, або було пов'язане з користю здоров'ю серця" .

Кістлер та його команда використовували дані з UK BioBank, бази даних з інформацією про здоров'я понад пів мільйона людей, за якими спостерігали щонайменше 10 років. Дослідники вивчали різні рівні споживання кави в діапазоні від однієї до шести чашок на день і взаємозв'язок з проблемами серцевого ритму (аритміями); серцево-судинні захворювання, зокрема ішемічну хворобу серця, серцеву недостатність та інсульт; загальну смертність і смертність від серцево-судинних захворювань серед людей як із серцево-судинними захворюваннями, так і без них. Пацієнти були згруповані за тим, скільки кави вони пили щодня: 0, <1, 1, 2-3, 4-5, >5 чашок на день. Вживання кави оцінювали за анкетами, заповненими при внесенні до Реєстру.

У першому дослідженні було вивчено дані 382 535 осіб без відомих серцевих захворювань, щоб з'ясувати, чи відіграє вживання кави роль у розвитку серцевих захворювань або інсульту протягом 10 років спостереження. Середній вік учасників становив 57 років, і половину становили жінки. Загалом, вживання двох-трьох чашок кави на день було пов'язане з найбільшою користю, призводячи до 10-15% зниження ризику розвитку ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, проблем із серцевим ритмом.

При цьому доктор Кістлер заявив, що людям не варто збільшувати споживання кави, особливо якщо вона викликає у них занепокоєння чи дискомфорт.

"Існує ціла низка механізмів, за допомогою яких кава може знизити смертність і вплинути на серцево-судинні захворювання", — сказав він. "Любителі кави повинні бути впевнені, що можуть продовжувати насолоджуватися кавою, навіть якщо у них є серцеві захворювання. Кава є найбільш поширеним підсилювачем когнітивних функцій: вона пробуджує вас, робить розум чіткішим і є дуже важливим компонентом повсякденного життя багатьох людей".

То як саме кавові зерна можуть принести користь серцю? Люди часто ототожнюють каву з кофеїном, але насправді кавові зерна містять понад 100 біологічно активних сполук. За словами Кістлера, ці речовини можуть допомогти зменшити запалення, покращити чутливість до інсуліну, підвищити метаболізм, інгібувати всмоктування жиру в кишківнику та блокувати рецептори, які, як відомо, пов'язані з порушенням серцевого ритму.

Американський дієтолог Лаура Чіпулло стверджує, що найкращий час для того, щоб підбадьоритися чашкою кави — середина ранку чи ранній день.

"Каву необхідно пити, коли організм виробляє найменшу кількість кортизолу, а це приблизно через 3-4 години після пробудження", — каже Чіпулло.

Дослідники з Університету Макмастера в Канаді змогли виявити білки, на які впливає кофеїн і завдяки цьому вони допомагають печінці прибрати поганий холестерин із кровотоку. Внаслідок цього процес захищає людину від появи серцево-судинних захворювань.

У дослідженні швейцарських учених йдеться, що через поступову зміну клімату у найближчому майбутньому на планеті стануть непридатними для вирощування кави половина земель. Наприклад, у Бразилії, найбільшому виробнику кави у світі, площа земель, на яких можна вирощувати каву, скоротиться на 79%. В результаті, кава може стати по-справжньому дефіцитним товаром, який коштуватиме дуже дорого.