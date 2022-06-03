Как родное. В США пациентке пересадили ухо, выращенное из ее же тканей

Ученые создали трехмерный биоимплант, который вырастет в полноценное ухо уже после пересадки пациенту.

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В США была успешно проведена реконструкция человеческого уха. Исследователи использовали ткани пациента, чтобы создать трехмерный биоимплант. Об этом сообщает Science Alert.

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Операция по пересадке биоимпланта была проведена в рамках клинических испытаний. Таким образом ученые надеются проверить безопасность и эффективность новых имплантов для людей с микротией – врожденное недоразвитие ушной раковины или ее отсутствие.

Передовой имплант был разработан компанией 3DBio Therapeutics. Операцией по его пересадке руководил глава директор Института микротии и врожденной деформации уха в Сан-Антонио Артуро Бонилья.

"Я – врач, лечивший тысячи детей с микротией, и я действительно вдохновлен новой технологией, а также тем, что она может означать для моих пациентов и их семей", – говорит Бонилья.

Врач надеется, что новая технология сможет заменить существующее лечение недуга, которое включает в себя трансплантацию хряща из ребер пациента, либо синтетических материалов для реконструкции уха.

Новая процедура заключается в 3D-сканировании здорового уха пациента для создания макета. Затем исследователи собирают образцы клеток ушного хряща и выращивают их необходимое количество.

После выращенные клетки смешиваются с биочернилами на основе коллагена, а после из этой смеси формируется внешнее ухо. Изначально имплант помещают в напечатанную биоразлагаемую оболочку, которая обеспечивает поддержку органу на начальных стадиях роста. Со временем эта оболочка растворяется в теле человека.

По сути, новое ухо растет уже после пересадки пациенту, оно со временем созревает, приобретая естественный внешний вид и эластичность обычного уха.

Авторы исследования говорят, что в клиническом испытании примут участие 11 пациентов, которое будет проводиться в Калифорнии и Техасе.

"Имплант AuriNovo требует менее инвазивного хирургического вмешательства, чем когда используются реберные хрящи для реконструкции. Также ожидается, что новая технология сделает имплантированное ухо более гибким, а значит более похожим на настоящее", – добавляет автор исследования.

Если микротия не сопровождается дополнительными заболеваниями, то дети могут вести полноценный образ жизни, но часто сталкиваются с насмешками из-за своей внешности.

В планах у компании разработать импланты для пациентов с более тяжелыми формами микротии.

Распечатанные на 3D-принтере импланты могут быть также использованы для исправления дефектов носа, реконструкции груди, повреждений мениска и плеча.

"Изначально мы сосредоточились на хрящах в ортопедической области, а затем мы собираемся расширить наш портфель до нейрохирургии и органов", – отмечают в компании.