Як рідне. У США пацієнтці пересадили вухо, вирощене з її тканин

Учені створили тривимірний біоімплант, який виросте у повноцінне вухо вже після пересадки пацієнту.

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У США було успішно проведено реконструкцію людського вуха. Дослідники використовували тканини пацієнта, щоб створити тривимірний біоімплант. Про це повідомляє Science Alert.

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Операцію з пересадки біоімпланту було проведено в межах клінічних випробувань. Так, учені сподіваються перевірити безпеку й ефективність нових імплантів для людей з мікротією — вроджене недорозвинення вушної раковини або її відсутність.

Передовий імплант було розроблено компанією 3DBio Therapeutics. Операцією з його пересадки керував голова директор Інституту мікротії та вродженої деформації вуха у Сан-Антоніо Артуро Бонілья.

"Я — лікар, який лікував тисячі дітей з мікротією, і я справді натхненний новою технологією, а також тим, що вона може означати для моїх пацієнтів та їхніх сімей", — каже Бонілья.

Лікар сподівається, що нова технологія зможе замінити наявне лікування недуги, яке враховує трансплантацію хряща з ребер пацієнта, або синтетичних матеріалів для реконструкції вуха.

Нова процедура полягає у 3D-скануванні здорового вуха пацієнта для створення макету. Потім дослідники збирають зразки клітин вушного хряща та вирощують їх необхідну кількість.

Після вирощені клітини змішуються з біочорнилами на основі колагену, а після цієї суміші формується зовнішнє вухо. Спочатку імплант поміщають у надруковану оболонку, що гарантує біорозклад, яка забезпечує підтримку органу на початкових стадіях росту. Згодом ця оболонка розчиняється у тілі людини.

По суті, нове вухо росте вже після пересадки пацієнту, воно з часом дозріває, набуваючи природного зовнішнього вигляду й еластичності звичайного вуха.

Автори дослідження кажуть, що в клінічному випробуванні візьмуть участь 11 пацієнтів, яке проводитиметься у Каліфорнії та Техасі.

"Імплант AuriNovo вимагає менш інвазивного хірургічного втручання, ніж коли використовуються реберні хрящі для реконструкції. Також очікується, що нова технологія зробить імплантоване вухо гнучкішим, а значить більш схожим на справжнє", — додає автор дослідження.

Якщо мікротія не супроводжується додатковими захворюваннями, то діти можуть вести повноцінний спосіб життя, але часто стикаються з насмішками через свою зовнішність.

У планах компанії розробити імпланти для пацієнтів із ващими формами мікротії.

Роздруковані на 3D-принтері імпланти також можуть бути використані для виправлення дефектів носа, реконструкції грудей, пошкоджень меніска та плеча.

"Спочатку ми зосередилися на хрящах в ортопедичній галузі, а потім ми збираємося розширити наш портфель до нейрохірургії та органів", — зазначають у компанії.