Исследователи объяснили, что происходит с человеческой кровью в космосе

На Земле кровеносные сосуды сужаются и расширяются в зависимости от нужд нашего организма. Но в космосе обе эти задачи становятся сложно выполнимыми.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Наши ограниченные знания о Вселенной означают, что каждая экспедиция — это действительно путешествие в неизвестное. И даже самые простые задачи в космосе могут вызывать большие трудности, пишет Grunge.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Чистка зубов в невесомости — дело непростое, а стрижка ногтей может стать настоящим испытанием в буквальном смысле слова. Но что происходит с человеческой кровью, когда астрономы находятся в космосе?

Кровь в космосе

Как отмечают ученые, в космическом пространстве кровь течет по-разному, иногда даже в обратном направлении.

Как только космонавт оказывается в открытом космосе, в его организме происходят физические изменения, которые оказывают огромное количество воздействий на сердечно-сосудистую систему. На Земле кровеносные сосуды расширяются, чтобы увеличить приток крови, и сужаются, чтобы например, предотвратить потерю тепла.

[ + – ] В космическом пространстве кровь течет по-разному, иногда даже в обратном направлении

В космосе организму трудно выполнять обе эти задачи, что приводит к уменьшению количества циркулирующей крови по всему телу, не говоря уже о снижении массы эритроцитов, ослаблении иммунной системе и увеличение времени, необходимого организму для заживления ран.

Эта физическая реакция на невесомость оказывает большое давление на астронавтов, повышая риск получения ими травм.

Что еще более странно, в ходе исследования, проведенного в 2019 году, ученые выяснили, что микрогравитация может заставить кровь астронавта течь в обратном направлении, что, по мнению некоторых экспертов, вызвано перемещением жизненно важных органов в грудной клетке. В ходе этого исследования у двух астронавтов с обратным потоком крови образовались опасные для жизни тромбы, но оба выжили.

Теперь представьте себе последствия реальной раны.

Космический научно-фантастический слэшер

Несмотря на то, что в космосе приток крови может быть меньше, она гораздо сильнее разбрызгивается, когда нет удерживающей ее гравитации. Когда человек истекает кровью в космосе, кровопотеря намного больше чем на Земле.

Лечение внешних ран становится действительно сложным процессом, если происходит внутреннее кровотечение. А все потому что создать внешнее давление, необходимое для лечения внутреннего кровотечения, практически невозможно в таких условиях.

[ + – ] Лечение внешних ран становится действительно сложным процессом, если происходит внутреннее кровотечение

Лечение в невесомости

Как отмечают исследователи, кровь и медицинское оборудование трудно контролировать в условиях невесомости, где отпускаемые по рецепту лекарства становятся непригодными для использования при контакте с воздухом, а пузырьки в трубках для внутривенного вливания бесцельно плавают в неправильном направлении.

Также не стоит забывать, что для любого лечения важна гигиена. Однако в космосе обычно грязнее, так как ничего не падает на пол под действием гравитации, создавая антисанитарные условия в операционной, если таковая вообще существует.

Некоторые ученые считают, что ключом к борьбе с этим является лапароскопия, сложная техника, которая включает в себя минимальное хирургическое вмешательство. Операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия, а не разрезы.

Можно только представить себе перспективу быть привязанным к операционному столу в невесомости с капельницей, которая в любой момент может вызвать эмболию (закупорка сосудов материалом, отделившимся от сгустка крови) из-за беспорядочно плавающих пузырьков. И все это при полностью нарушенной сердечно-сосудистой системе и возможном обратном оттоке крови.