Дослідники пояснили, що відбувається з людською кров'ю в космосі

На Землі кровоносні судини звужуються та розширюються залежно від потреб нашого організму. Але в космосі обидва ці завдання стають складними.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Наші обмежені знання про Всесвіт означають, що кожна експедиція — це справді подорож у невідоме. І навіть найпростіші завдання в космосі можуть викликати великі труднощі, пише Grunge.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Чищення зубів у невагомості — справа непроста, а стрижка нігтів може стати справжнім випробуванням у буквальному значенні слова. Але що відбувається з людською кров'ю, коли астрономи перебувають у космосі?

Кров у космосі

Як зазначають учені, у космічному просторі кров тече по-різному, іноді навіть у зворотному напрямку.

Як тільки космонавт опиняється у відкритому космосі, у його організмі відбуваються фізичні зміни, які мають величезну кількість упливів на серцево-судинну систему. На Землі кровоносні судини розширюються, щоб збільшити приплив крові, і звужуються, щоб, наприклад, запобігти втраті тепла.

[ + – ] У космічному просторі кров тече по-різному, іноді навіть у зворотному напрямку

У космосі організму важко виконувати обидва ці завдання, що призводить до зменшення кількості крові, що циркулює по всьому тілу, не кажучи вже про зниження маси еритроцитів, ослаблення імунної системи та збільшення часу, необхідного організму для загоєння ран.

Ця фізична реакція на невагомість робить великий тиск на астронавтів, підвищуючи ризик отримання ними травм.

Що ще дивніше, у ході дослідження, проведеного у 2019 році, вчені з'ясували, що мікрогравітація може змусити кров астронавта текти у зворотному напрямку, що, на думку деяких експертів, спричинено переміщенням життєво важливих органів у грудній клітці. У ході цього дослідження у двох астронавтів зі зворотним потоком крові утворилися небезпечні для життя тромби, але обидва вижили.

Тепер уявіть наслідки реальної рани.

Космічний науково-фантастичний слешер

Незважаючи на те, що в космосі приплив крові може бути меншим, вона набагато сильніше розбризкується, коли немає гравітації, що стримувала б її. Коли людина спливає кров'ю в космосі, крововтрата набагато більша, ніж на Землі.

Лікування зовнішніх ран стає справді складним процесом, якщо відбувається внутрішня кровотеча. А все тому, що створити зовнішній тиск, необхідний для лікування внутрішньої кровотечі, практично неможливо в таких умовах.

[ + – ] Лікування зовнішніх ран стає справді складним процесом, якщо відбувається внутрішня кровотеча

Лікування в невагомості

Як зазначають дослідники, кров і медичне обладнання важко контролювати в умовах невагомості, де ліки, що відпускаються за рецептом, стають непридатними для використання при контакті з повітрям, а бульбашки в трубках для внутрішньовенного вливання безцільно плавають у неправильному напрямку.

Також не варто забувати, що для будь-якого лікування важлива гігієна. Однак у космосі зазвичай брудно, оскільки нічого не падає на підлогу під дією гравітації, створюючи антисанітарні умови в операційній, якщо така взагалі існує.

Деякі вчені вважають, що ключем до боротьби з цим є лапароскопія, складна техніка, яка включає мінімальне хірургічне втручання. Операції на внутрішніх органах проводять через невеликі отвори, а не розрізи.

Можна тільки уявити перспективу бути прив'язаним до операційного столу в невагомості з крапельницею, яка будь-якої миті може викликати емболію (закупорка судин матеріалом, що відокремився від згустку крові) через бульбашки, що безладно плавають. І все це з повністю порушеною серцево-судинною системою та можливомим зворотним відтоком крові.