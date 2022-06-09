Ребенок от кумира. Ученые боятся появления генетических папарацци, охотящихся за ДНК звезд

Эксперты считают, что в скором будущем человечество может столкнуться с новым видом краж.

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Профессора из Университета штата Джорджия и Университета Мэриленда Лиза Вертински и Янив Хелед считают, что в скором времени "генетические папарацци" могут открыть охоту на ДНК общественных деятелей, политиков и знаменитостей. Об этом сообщает The Conversation.

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Эксперты в области права небезосновательно опасаются, что такой поворот событий может привести к настоящему хаосу в правовой системе. И это может стать очень плохой новостью не только для знаменитостей, но и для широкой публики.

Суды оказались плохо подготовленными к недавним инновациям в области генетики и репродукции, а законодательная база остается размытой, чтобы адекватно реагировать на такие инциденты, как кража чужой ДНК.

Уже нет ничего нового в покупке и продаже сувениров, которые принадлежали знаменитостям, начиная от жвачки Бритни Спирс, заканчивая недоеденных тостов Джастина Тимберлейка. Такие сувениры, по словам экспертов, могут содержать генетический материал их владельцев.

В прошлом такие образцы ДНК были бесполезны для злоумышленников, но теперь генетические технологии дают новые возможности не только для науки. Например, технология IVG позволяет перепрограммировать клетки кожи или любые другие в стволовые, с помощью которых можно вырастить репродуктивные клетки, иными словами, создать яйцеклетки.

Если такая технология станет общедоступной, то последствия будут ужасающими, считают Вертински и Хелед.

"Представьте, что вы можете иметь ребенка от вашей любимой кинозвезды, использовав ДНК из всего одной пряди волос или чешуйки кожи. Все это звучит, как сюжет для научно-фантастического триллера, но на самом деле не так далеко от реальности", – отмечает Вертински.

Не сулят ни чего хорошего и судебные прецеденты прошлых лет. Еще в 2018 году Мадонна так и не смогла в судебном порядке остановить аукцион, на котором продавали ее личные вещи, в том числе предметы с ее ДНК: расческа и нижнее белье.

Скорее всего, такие дела в будущем впишут в правовую основу защиты неприкосновенности частной жизни. Проблема в том, что эта основа представляет собой " сложную сеть государственных и федеральных правил, регулирующих доступ, хранение и использование информации".

Иными словами, правовая система США просто не знает, как защитить личное право на собственную ДНК. И в этом кроется опасная правовая лазейка, которая может грозить серьезными последствиями.

Эксперты считают, что необходимо как можно быстрее закрыть этот пробел, поскольку секвенирование ДНК становится все более коммерческим, а следовательно, более доступным.

"Когда дела о генетической краже дойдут до суда, судьи столкнутся с фундаментальными вопросами о том, можно ли считать генетику основой личности и чьей-то собственностью", – подытожили исследователи.