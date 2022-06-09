Дитина від кумира. Вчені бояться появи генетичних папараці, які полюватимуть за ДНК зірок

Експерти вважають, що незабаром людство може зіткнутися з новим видом крадіжок.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Професори з Університету штату Джорджія та Університету Меріленду Ліза Вертінскі та Янів Хелед вважають, що незабаром "генетичні папараці" можуть відкрити полювання на ДНК громадських діячів, політиків та знаменитостей. Про це повідомляє The Conversation.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Експерти в галузі права небезпідставно побоюються, що такий поворот подій може спричинити справжній хаос у правовій системі. І це може стати дуже поганою новиною не лише для знаменитостей, а й для широкої публіки.

Суди виявилися погано підготовленими до недавніх інновацій у галузі генетики та репродукції, а законодавча база залишається розмитою, щоб адекватно реагувати на такі інциденти, як крадіжка чужої ДНК.

Вже немає нічого нового в купівлі та продажу сувенірів, які належали знаменитостям, починаючи від жуйки Брітні Спірс, закінчуючи недоїденими тостами Джастіна Тімберлейка. Такі сувеніри, за словами експертів, можуть містити генетичний матеріал їхніх власників.

У минулому такі зразки ДНК були марними для зловмисників, але тепер генетичні технології дають нові можливості не тільки для науки. Наприклад, технологія IVG дозволяє перепрограмувати клітини шкіри або будь-які інші у стовбурові, за допомогою яких можна виростити репродуктивні клітини, інакше кажучи, створити яйцеклітини.

Якщо така технологія стане загальнодоступною, то наслідки будуть жахливими, вважають Вертинський та Хелед.

"Уявіть, що ви можете мати дитину від вашої улюбленої кінозірки, використавши ДНК із всього одного пасма волосся або лусочки шкіри. Все це звучить, як сюжет для науково-фантастичного трилера, але насправді не так далеко від реальності", — зазначає Вертінські.

Не обіцяють нічого доброго і судові прецеденти минулих років. Ще у 2018 році Мадонна так і не змогла в судовому порядку зупинити аукціон, на якому продавали її особисті речі, зокрема предмети з її ДНК: гребінець та спідню білизну.

Найімовірніше такі справи в майбутньому впишуть у правову основу захисту недоторканності приватного життя. Проблема в тому, що ця основа є "складною мережею державних і федеральних правил, що регулюють доступ, зберігання та використання інформації".

Іншими словами, правова система США просто не знає, як захистити особисте право на власну ДНК. І в цьому криється небезпечна правова лазівка, яка може загрожувати серйозними наслідками.

Експерти вважають, що необхідно якнайшвидше закрити цю прогалину, оскільки секвенування ДНК стає все комерційнішим, а отже, доступнішим.

"Коли справи про генетичну крадіжку дійдуть до суду, судді зіткнуться з фундаментальними питаннями про те, чи можна вважати генетику основою особистості та чиєюсь власністю", — підсумували дослідники.