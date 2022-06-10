Ученые рассказали, почему собаки стали лучшими друзьями людей

Собаки на протяжении многих веков были надежными и верными компаньонами людей и как показало новое исследование экспертов, в этом есть научное обоснование.

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Собаки были впервые одомашнены около 29 000 лет назад и с тех пор стали одним из самых популярных видов домашних животных во всем мире, пишет Daily Mail.

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Но до сих пор оставалось неясным, почему именно псы стали лучшими друзьями людей. Теперь японские ученые из Университета Адзабу считают, что они нашли ответ, обнаружив две ключевые генные мутации у собак.

По словам ученых, эти мутации, возможно, сыграли роль в их одомашнивании, снизив стресс и сделав щенков более расслабленными при взаимодействии с людьми.

[ + – ] Собаки были впервые одомашнены около 29 000 лет назад

Предыдущие исследования показали, что изменения в различных генах могли сыграть роль в одомашнивании собак. Однако до сих пор ученым не удавалось точно установить, какие именно генетические мутации это могли быть. Во время одомашнивания они подвергались сильному отбору по темпераменту, поведению и когнитивным способностям. Однако генетическая основа этих способностей до конца не изучена.

В ходе нового исследования ученые провели эксперимент, в ходе которого участвовало 624 домашних собаки. Их разделили на 2 группы и задали 2 задачи:

собаки древних пород — породы собак, анализ ДНК которых показал наименьшее отличие их генотипа от волка; общую группу, включающую все остальные породы.

В первом задании собакам было поручено решить, под какой миской спрятана еда, основываясь на сигналах экспериментов, таких как указание, взгляд и постукивание. Таким способом эксперты хотели проверить понимание собаками человеческих жестов и общения.

[ + – ] Результаты показали, что в производительности между древней и общей породами не было значительной разницы

Результаты показали, что в производительности между древней и общей породами не было значительной разницы. Во втором задании собакам нужно было попытаться открыть контейнер, чтобы получить доступ к еде. Во время этой задачи исследователи отметили частоту и продолжительность времени, которое собака проводила, глядя на экспериментаторов, что свидетельствует об их социальной привязанности к людям.

Результаты показали, что собаки из группы древних пород реже смотрели на ученых, чем собаки из общей группы, что позволяет предположить, что они были менее привязаны к людям.

Чтобы выяснить, могут ли генетические мутации объяснить результаты, исследователи изучили различия в генах, связанных с когнитивными способностями у собак.

[ + – ] Исследователи изучили различия в генах, связанных с когнитивными способностями у собак

Это включало гены "гормона любви" окситоцина (OT) и гены рецептора меланокортина 2 (MC2R), который участвует в производстве гормона стресса кортизола. Их анализ показал, что две мутации в MC2R были связаны как с правильной интерпретацией жестов в первом задании, так и с более частым взглядом на экспериментаторов во втором.

"Ген MC2R был наиболее эффективным для навыков собак в тесте с выбором и решением задач, что указывает на то, что этот ген мог мутировать на раннем этапе одомашнивания собак", — заключили исследователи.

Напомним, что ранее исследователи смогли узнать, что делает мордашки собак такими очаровательными. Как оказалось, большую роль в этом сыграли люди и анатомические особенности животных.