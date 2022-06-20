Похудеть без тренировок и диет: ученые оказались на пороге революционного открытия

Ученые выяснили, что сбросить вес помогают не упражнения сами по себе, а определенная молекула.

Общеизвестными являются утверждения о том, что физические упражнения помогают людям похудеть и в целом, улучшают здоровье. Но ученым все еще предстоит разобраться в вопросе, как физические нагрузки приводят к таким положительным результатам, пишет New Atlas.

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Исследователи, которые рассмотрели этот процесс на молекулярном уровне, похоже, сделали очень важное открытие. Они обнаружили модифицированную аминокислоту, количество которой резко растет в крови после интенсивных упражнений. Найденная аминокислота перемещается в мозг человека, где подавляет чувство голода и приводит к потере веса.

"Все мы знаем, что физические упражнения полезны. В частности, для контроля массы тела и уровня глюкозы. Но мы хотели больше разобраться в этом процессе, хотели посмотреть, сможем ли мы проанализировать физические нагрузки с точки зрения молекул", – говорит руководитель исследования из Стэнфордского университета Джонатан Лонг.

Лонг и его команда взяли за основу метод исследований, который называется метаболомикой. С помощью масс-спектрометрии ученые отследили концентрацию различных молекул в образцах тканей и крови. Далее исследователи проследили, как повышается или понижается уровень того или иного типа молекул.

Первоначальный эксперимент проводился на мышах. Грызуны некоторое время бегали в колесе, а потом ученые зафиксировали у подопытных большой всплеск определенной молекулы. Далее была проверена кровь скаковых лошадей, и снова был зафиксирован всплеск все той же молекулы.

После этого ученые проанализировали данные работы своих коллег из Стэнфордского университета. В нем генетики измеряли количество разных молекул в организме человека до и после тренировок. В данной работе снова был обнаружен всплеск загадочной молекулы. Таким образом ученые смогли не только подтвердить предыдущие результаты, но и выяснить химическую формулу. Как оказалось, найденная молекула - это гибрид двух встречающихся в природе химических соединений: лактата (известный как молочная кислота) и фенилаланина.

Лактат или молочная кислота ответственная за чувство жжения в мышцах после усердных тренировок. Фенилаланин – это аминокислота, которая является строительным материалом для белков в организме человека. Вместе два вещества образуют молекулу, которую исследователи назвали lac-phe.

После этого ученые ввели молекулу группе мышей с ожирением, что снизило их потребление пищи на 30%. Также молекула уменьшила массу тела мышей, количество жира в их теле и улучшила переносимость глюкозы, что по словам ученых, свидетельствует о ремиссии диабета.

"Все полученные данные говорили о том, что lac-phe действительно направляется в мозг, где подавляет аппетит", – отмечает автор исследования.

Ученые подчеркивают, что исследования в этом направлении только начинаются. Но в будущем открытая молекула может стать своеобразной "таблеткой для похудения", подавляющей аппетит без побочных эффектов. Для этого ученым необходимо разобраться в том, как именно lac-phe подавляет сигналы голода и какие рецепторы в мозге способствуют этому эффекту.

"На данный момент доказано, что тренировки помогают похудеть, регулируют аппетит и улучшают метаболизм, особенно у людей с избыточным весом и ожирением. Если мы поймем этот механизм, то сможем помочь многим людям улучшить свое здоровье", – подытожили ученые.