Схуднути без тренувань та дієт: вчені опинилися на порозі революційного відкриття

Вчені з'ясували, що скинути вагу допомагають не самі, а певна молекула.

Загальновідомими є твердження про те, що фізичні вправи допомагають людям схуднути й загалом покращують здоров'я. Але вченим все ще доведеться розібратися в питанні, як фізичні навантаження призводять до таких позитивних результатів, пише New Atlas.

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Дослідники, які розглянули цей процес на молекулярному рівні, схоже, зробили дуже важливе відкриття. Вони виявили модифіковану амінокислоту, кількість якої різко зростає у крові після інтенсивних вправ. Знайдена амінокислота переміщається в мозок людини, де пригнічує почуття голоду та призводить до втрати ваги.

"Всі ми знаємо, що фізичні вправи корисні. Зокрема, для контролю маси тіла та рівня глюкози. Але ми хотіли більше розібратися в цьому процесі, хотіли подивитися, чи зможемо ми проаналізувати фізичні навантаження з погляду молекул", — каже керівник дослідження зі Стенфордського університету Джонатан Лонг.

Лонг та його команда взяли за основу метод досліджень, який називається метаболомікою. За допомогою мас-спектрометрії вчені відстежили концентрацію різних молекул у зразках тканин та крові. Далі дослідники простежили, як підвищується чи знижується рівень того чи іншого типу молекул.

Початковий експеримент проводився на мишах. Гризуни якийсь час бігали в колесі, а потім вчені зафіксували у піддослідних великий сплеск певної молекули. Далі перевірена кров скакових коней, і знову зафіксовано сплеск тієї ж молекули.

Після цього вчені проаналізували дані роботи своїх колег зі Стенфордського університету. В ньому генетики вимірювали кількість різних молекул в організмі до і після тренувань. У цій роботі знову виявлено сплеск загадкової молекули. Так, вчені змогли не тільки підтвердити попередні результати, але й з'ясувати хімічну формулу. Як виявилося, знайдена молекула — це гібрид двох хімічних сполук, що зустрічаються в природі: лактату (відомий як молочна кислота) і фенілаланіну.

Лактат або молочна кислота відповідальна за відчуття печіння у м'язах після ретельних тренувань. Фенілаланін — це амінокислота, що є будівельним матеріалом для білків в організмі людини. Разом дві речовини утворюють молекулу, яку дослідники назвали lac-phe.

Після цього вчені ввели молекулу групі мишей з ожирінням, що знизило споживання їжі на 30%. Також молекула зменшила масу тіла мишей, кількість жиру в їхньому тілі та покращила переносимість глюкози, що, за словами вчених, свідчить про ремісію діабету.

"Всі отримані дані говорили про те, що lac-phe дійсно спрямовується в мозок, де пригнічує апетит", — зазначає автор дослідження.

Вчені наголошують, що дослідження в цьому напрямі лише починаються. Але в майбутньому відкрита молекула може стати своєрідною "пігулкою для схуднення", що пригнічує апетит без побічних ефектів. Для цього вченим необхідно розібратися в тому, як саме lac-phe пригнічує сигнали голоду та які рецептори у мозку сприяють цьому ефекту.

"Зараз доведено, що тренування допомагають схуднути, регулюють апетит та покращують метаболізм, особливо у людей з надмірною вагою та ожирінням. Якщо ми зрозуміємо цей механізм, то зможемо допомогти багатьом людям покращити своє здоров'я", — підсумували вчені.