Одной воды недостаточно. Дерматологи рассказали, как правильно умывать лицо

Как отмечают ученые, умываться одной водой не лучшая идея, учитывая насколько загрязнена наша окружающая среда. Поэтому крайне важно помнить о дополнительных средствах. Каких именно объяснили эксперты.

Жить в современном мире с чистой кожей, не используя никак средств и процедур — миссия невыполнима. Стоит пройтись по улице без макияжа, а потом протереть лицо ватным тампоном, чтобы убедиться насколько наша окружающая среда загрязнена и насколько важен правильный уход за лицом, пишет Inverse.

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А теперь представьте, что происходит с кожей, когда мы ленимся умываться и засыпаем с тональной основой. Но как же правильно умывать лицо?

Как правильно умывать лицо?

Тина Альстер, сертифицированный дерматолог из США отметила, что мытье лица водой эффективно только в том случае, если на поверхности кожи практически нет грязи. Однако если на лице присутствует косметика, солнцезащитный крем или масло, то ополаскивания водой недостаточно для очистки кожи.

[ + – ] Каждой женщине необходимо как минимум один раз в день использовать средство для умывания

"Если вы пользуетесь кремообразным очищающим средством, которое очень хорошо увлажняет и эффективно снимает макияж, вам не нужно использовать какое-либо дополнительное средство для снятия макияжа, но только в том случае, если вы не видите никаких следов макияжа после очищения", — добавила Альстер.

С ней согласен другой американский сертифицированный дерматолог Скайлар Суюл.

"Каждой женщине необходимо как минимум один раз в день использовать средство для умывания, чтобы смыть всю накопленную за день грязь, а также жир и пот. Если у вас очень чувствительная кожа, тогда не забывайте использовать средства очищения именно для чувствительной кожи", — подчеркнула Суюл.

В исследовании 2020 года, изучалось, насколько хорошо вода, очищающее масло и очищающее средство смывают неводостойкий солнцезащитный крем. Специалисты обнаружили, что только очищающее средство и масло эффективно удаляют солнцезащитный фильтр.

[ + – ] Американская академия дерматологии подчеркивает, что лицо нужно умывать теплой водой, промокая затем лицо мягким полотенцем

Американская академия дерматологии (AAD) рекомендует использовать мягкое, неабразивное очищающее средство без спирта. Алкоголь, по словам дерматологов, лишает кожу натурального жира, может привести к сухости, а также способствовать более глубокому проникновению других ингредиентов в кожу, что еще больше высушивает ее.

"Некоторые спирты, называемые жирными спиртами, которые получают из кокосового или пальмового масла, полезны при уходе за кожей, потому что они помогают втягивать и удерживать влагу, но вот простые спирты, такие как этанол и изопропиловый спирт, сушат и повреждают большинство типов кожи, особенно у тех, чья кожа сухая, чувствительная или имеет розацеу", — заявили эксперты.

AAD также советует умывать лицо до двух раз в день: один раз утром и один раз вечером. Однако, если вы занимаетесь спортом, тогда умывайте лицо как можно скорее после окончания тренировки, потому что пот раздражает кожу.

Кроме того, Американская академия дерматологии подчеркивает, что лицо нужно умывать теплой водой, промокая затем лицо мягким полотенцем, так как растирание может вызвать раздражение кожи.

Какие самые большие ошибки при умывании лица?

[ + – ] Практически все дерматологи согласны с тем, что скрабирование или иное чрезмерное отшелушивание лица вредно

Практически все дерматологи согласны с тем, что скрабирование или иное чрезмерное отшелушивание лица является слишком распространенной ошибкой при уходе за кожей лица и может нанести серьезный вред коже.

Если у вас чувствительная кожа, вам не стоит ее отшелушивать. Другим же достаточно двух, а то и одного раза в неделю.

"Не обязательно быть безупречным до скрипа. Удаление всего поверхностного жира приводит к раздражению кожи и посылает сигнал сальным железам производить еще больше жира", — дополнила Альстер.

Точно так же, по ее словам, стоит ограничить использование тоника. Он пересушивает кожу и могут создавать царапинки через которые проникают бактерии, что может привести к прыщам и другим инфекциям.

Если вы хотите, чтобы ваш уход за лицом был минимальным и не вызывал раздражения, следуйте совету Суюл: просто используйте мягкое средство для умывания без активных ингредиентов и отшелушивающих средств.